Проект планировки территории для развязки в Кудрово утвердят весной

Власти Ленобласти определили сроки проектирования и порядок строительства новой развязки, которая подключит город Кудрово к Мурманскому шоссе в Петербурге. Проект планировки территории будет утвержден весной 2020 года. Проектирование объекта завершится во втором полугодии следующего года, сообщили в дорожном комитете Ленобласти.

Заказчиком работ выступит ГКУ «Ленавтодор». Новая дорога появится в створе Центральной улицы Кудрово. В состав развязки войдет существующий съезд и путепровод около ТЦ «МЕГА». Сам путепровод впоследствии реконструируют.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что шведский ритейлер IKEA планирует вложить 700 млн рублей в строительство транспортной развязки в Кудрово. Общая стоимость проекта оценивалась в 1 млрд руб. В сентябре 2019 года был подписан договор пожертвования между областным дорожным комитетом и ООО «Ингка Сентерс Рус Менеджмент» (ИКЕА).