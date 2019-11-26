АФК «Система» подписала новые кредитные соглашения со Сбербанком

АФК «Система» договорилась со Сбербанком о продлении кредитов на общую сумму 83 млрд руб., сообщили в компании. Срок погашения кредита в размере 59,3 млрд руб., выданного в феврале 2018 года, продлевается с 2023 до 2025 года. Срок погашения кредита 24 млрд руб., выданного в июле 2018 года, продлевается с 2021 до 2024 года.

«Новые условия кредитных соглашений со Сбербанком позволят увеличить дюрацию портфеля, сформировать комфортный график погашения и снизить ставку»,— приводятся слова вице-президента по финансам и инвестициям АФК «Система» Владимира Травкова в пресс-релизе компании.

Напомним, АФК «Система» привлекла кредитную линию для погашения обязательств перед «Роснефтью» в рамках мирового соглашения. В залог по кредиту компания передала Сбербанку 319 868 641 акцию МТС залоговой стоимостью 64,6 млрд руб.

Об иске «Роснефти» к АФК «Система» на 130 млрд руб.— в материале “Ъ”.