Татьяна Савинова назначена на должность вице-губернатора Оренбуржья

В правительстве Оренбургской области произошли очередные кадровые перестановки. Об этом во вторник сообщает пресс-служба регионального кабинета министров.

Глава Оренбуржья Денис Паслер подписал указ о назначении Татьяны Савиновой на должность вице-губернатора – заместителя председателя регионального правительства по социальной политике – министра здравоохранения Оренбургской области.

Татьяна Савинова занимает нынешнюю должность с 25 ноября текущего года на срок полномочий главы региона.

Андрей Сазонов