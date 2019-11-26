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Татьяна Савинова назначена на должность вице-губернатора Оренбуржья

В правительстве Оренбургской области произошли очередные кадровые перестановки. Об этом во вторник сообщает пресс-служба регионального кабинета министров.

Глава Оренбуржья Денис Паслер подписал указ о назначении Татьяны Савиновой на должность вице-губернатора – заместителя председателя регионального правительства по социальной политике – министра здравоохранения Оренбургской области.

Татьяна Савинова занимает нынешнюю должность с 25 ноября текущего года на срок полномочий главы региона.

Андрей Сазонов


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