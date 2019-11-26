Счетная палата предлагает дать чиновникам регионов доступ к налоговой тайне

Счетная палата (СП) предлагает предоставить региональным чиновникам доступ к налоговой тайне для оценки эффективности предоставляемых льгот по налогу на прибыль организаций. В своем сообщении по итогам проведенной проверки СП добавила, что приняла решение направить письмо с предложением в правительство России.

По мнению Счетной палаты, на полноту и объективность оценки эффективности предоставляемых налоговых льгот негативно влияет отсутствие у региональных властей необходимой информации. Статья 102 Налогового кодекса не дает им доступа к налоговой тайне. «Одновременно они должны проводить оценку бюджетной эффективности налоговых расходов. Это прописано в постановлении правительства, принятом в июне текущего года. Данный мониторинг невозможно провести без информации налоговых органов»,— сообщила Счетная палата.

По данным аудиторов, применяемые регионами методики оценки эффективности налоговых льгот не позволяют оценить их в полной мере. Так, в Санкт-Петербурге в расчет принимаются доходы по налогу на прибыль организаций всех налогоплательщиков города, а не только тех, которые пользуются налоговыми льготами. Кроме того, в законодательных актах Санкт-Петербурга и Московской области, дающих право на налоговые льготы, отсутствуют цели их предоставления и необходимые критерии оценки.