Экс-руководитель Гострудинспекции по Удмуртии назначен на пост руководителя ведомства в Пермском крае

Руководитель Государственной инспекции в Пермском крае назначен Олег Украинский, ранее занимавший аналогичный пост в Удмуртии. С ним заключили контракт на пять лет, сообщает “Ъ-Прикамье”. На новой должности господин Украинский заменит Сергея Ковалева, который возглавлял ведомство с 2015 года в качестве врио начальника. У краевых властей были претензии к его деятельности.

Отметим, что Олег Украинский работал в Удмуртии на различных должностях. Помимо того, что он возглавлял Гострудинспецию по Удмуртии, господин Украинский был замминистра труда республики, а также работал в ГК «Ижевский радиозавод» и в местном управлении Ростехнадзора. С 2015 года он работал начальником управления проектной деятельности в сфере трудовых отношений Роструда РФ.