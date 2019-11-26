Краевую инспекцию по труду возглавил федеральный чиновник

Как стало известно «Ъ-Прикамье», Министерство труда и соцзащиты РФ сменило руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае. На этот пост вчера был назначен Олег Украинский, прежде - начальник управления проектной деятельности в сфере трудовых отношений Роструда РФ. Он также будет занимать должность главного государственного инспектора труда в Пермском крае. С ним заключен контракт сроком на 5 лет.

С 2015 года региональную инспекцию труда в качестве врио начальника возглавлял Сергей Ковалев. К ее деятельности у краевых властей было немало претензий.

Господин Украинский большую часть карьеры проработал в Удмуртии – на различных должностях в ГК «Ижевский радиозавод», в местном управлении Ростехнадзора, был руководитель Государственной инспекции труда в Удмуртской Республике, замминистра труда Удмуртской Республики. С 2015 года работал в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд).