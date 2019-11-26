Олимпийский чемпион Илья Захаров завершает карьеру

Олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в воду с трехметрового трамплина Илья Захаров отстранен от соревнований на 18 месяцев за пропуск допинг-тестов. 28-летний спортсмен не станет оспаривать решение Антидопинговой панели Международной федерации плавания (FINA) и завершит карьеру. Об этом сообщил глава Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко.

За пропуск трех допинг-тестов решением антидопинговой панели FINA прыгун в воду Илья Захаров отстранен на 18 месяцев от соревновательной деятельности. В связи с этим он не сможет принять участия в Играх 2020 года в Токио.

Как сообщил «Р-спорт» президент национальной федерации прыжков в воду Алексей Власенко, 28-летний лидер сборной России не станет оспаривать решение антидопинговой панели FINA в Спортивном арбитражном суде и завершит спортивную карьеру.

«За всю карьеру он не сдал ни одной положительной допинг-пробы, и не было никаких проблем с антидопинговыми службами, но тут был просто вопрос пропуска, дисциплины,— сообщил господин Власенко.— К сожалению, Олимпиаду он пропустит, но вряд ли о ней речь бы в принципе шла — он перенес две операции на коленях и еще только восстанавливается. Мы с ним говорили, он завершает карьеру».

Из-за травмы колена в прошлом году Захаров не выступил в Южной Корее на чемпионате мира по водным видам спорта в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в паре с Евгением Кузнецовым.

Илья Захаров — олимпийский чемпион по прыжкам в воду, чемпион мира, шестикратный призер чемпионатов мира в индивидуальных и синхронных прыжках с трехметрового трамплина, десятикратный чемпион Европы, трехкратный чемпион Универсиад.

Вера Мухина