Мэрия Екатеринбурга отказалась от полного закрытия кинопоказов в «Салюте»

Полностью закрывать кинопоказы в кинотеатре «Салют» администрация Екатеринбурга не будет. Залы готовы оставить для немассовой демонстрации фильмов для детей и юношества, внедрить образовательные программы кинематографической направленности, разместить в здании киношколы, а также создать музей кино. Об этом на facebook сообщил депутат гордумы Алексей Вихарев.

Напомним, ранее власти заявляли, что со следующего года кинотеатр сменит направление деятельности. Здание будет предоставлено для расширения деятельности городскому дворцу творчества детей и молодежи. Здесь будут работать детские творческие коллективы. Функцию кинопоказа планировалось отдать муниципальному кинотеатру «Космос».

«Почему вообще встал вопрос о закрытии кинотеатра? Причина — в финансовом положении, а оно удручающее. Провальным был 2018 год, когда убыток составил более 10 млн руб. В текущем году ситуацию попробовали исправить, но по итогам девяти месяцев Салют все равно сработал в минус», — пишет господин Вихарев.

Он отметил, что в 2016 году кинотеатр показывал прибыль 18 млн руб., а после оказался «глубоко убыточным». В связи с этим у него есть вопросы к бывшему руководителю учреждения Сергею Федякову (занимал пост с 2006 по 2018 годы). «Особенно интересно узнать эту информацию после выступления в СМИ его заместителя Станислава Славиковского, заявившего, что кинотеатр за 13 лет их совместного правления ни года не работал в убыток. Об этом и поговорим с и.о. директора кинотеатра «Салют» Евгением Вагнером и курирующими кинотеатр чиновниками», — добавил депутат.

В среду, 27 ноября, на комиссии по местному самоуправлению вместе с городскими властями депутаты будут обсуждать судьбу «Салюта».

Подробнее о закрытии кинотеатра — в материале Мэрия передает «Салют» в руки детей