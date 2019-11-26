Всемирная конференция радиосвязи выделила дополнительные диапазоны частот для 5G

Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) определила под 5G беспрецедентный объем частот в миллиметровом диапазоне, сообщили в Минкомсвязи РФ. Под сети связи пятого поколения ВКР выбрала полосы частот в диапазонах 24,25–27,5 ГГц, 37–43,5 ГГц и 66–71 ГГц.

Прошедшая в Египте конференция также гармонизировала для стран БРИКС частотный ресурс 4,8-4,99 ГГц. В России он имеет минимальную загрузку правительственными системами.

Инвестиции в развитие сетей 5G в 2019–2025 годах в странах бывшего СССР достигнут $28 млрд, прогнозирует международная ассоциация GSM. Реальный размер расходов на 5G будут определять решения властей по вопросу частот, считают сами операторы. Пока что участники рынка уже начинают вкладывать средства в оборудование 5G-ready, которое можно будет настроить под новый стандарт.

Диапазон частот 3,4–3,8 ГГц, на использование которого надеются операторы связи, попал в итоговую версию концепции развития в России связи 5G. Нехватку частот Минкомсвязь предлагала решить отключением систем фиксированного беспроводного интернета WiMAX и выводом из крупных городов наземных станций спутниковой связи. При этом такую же связь используют спецслужбы.

Подробности — в материале “Ъ” «Для 5G раздвинут спутники».