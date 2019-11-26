«Открытие» изучает продажу доли в Qiwi

На пакет акций Qiwi, принадлежащий банку «Открытие», есть претенденты, сообщил «Интерфаксу» вице-президент, руководитель центра специальных ситуаций «Открытия» Тимур Хамраев. Кредитная организация пока изучает возможность продажи акций на рынке.

«Есть потенциальные интересанты на этот пакет (11,4% голосов Qiw.— “Ъ”) разные. Я бы воздержался от дальнейших комментариев»,— сказал господин Хамраев. Окончательное решение о продаже акций Qiwi банком еще не принято, заявил он.

В понедельник Qiwi разметила на сайте SEC сообщение о том, что «Открытие» и сооснователь Qiwi Сергей Солонин планируют постепенно продать на рынке до 23,4 млн ADS (37,4% капитала группы). Тимур Хамраев говорил, что Qiwi не является стратегической инвестицией для «Открытия».

Летом стало известно, что инвесторы интересуются акциями Qiwi. Во второй половине июня стоимость депозитарных расписок Qiwi на NASDAQ достигала $20,9 — максимального значения с июля 2017 года. Рост Qiwi наблюдался с середины мая, за полтора месяца котировки выросли на 47%.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Инвесторы распробовали Qiwi».