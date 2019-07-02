Инвесторы распробовали Qiwi

С середины мая депозитарные расписки Qiwi подорожали на NASDAQ на 47% и вышли на уровень двухгодичного максимума. Интерес инвесторов вызвала информация об активности группы «Открытие» и, возможно, ее бывших менеджеров в отношении бумаг Qiwi, полагают источники “Ъ”. Сама Qiwi и аналитики объясняют рост котировок возвращением в Россию ее CEO Сергея Солонина и хорошими квартальными результатами.

Во второй половине июня стоимость депозитарных расписок Qiwi на NASDAQ достигала $20,9 — максимального значения с июля 2017 года. Даже с учетом последующего снижения на 6,3%, до отметки $19,6, они продолжают держаться возле двухлетнего максимума. Рост Qiwi наблюдается с середины мая, за полтора месяца котировки выросли на 47%. Подъем происходил на фоне активности инвесторов. По данным Bloomberg, в последние две недели мая среднедневной объем торгов расписками компании составлял $8–7 млн, тогда как еще в апреле показатель редко превышал уровень $2 млн. В июне обороты держались возле значений $4–5 млн в день.

В последнее время инвесторы интересуются акциями Qiwi, подтвердил “Ъ” собеседник в банковской сфере. Недавно у трейдеров появилась информация о том, что группа «Открытие» скупала акции Qiwi, уточнил он. В пресс-службе «Открытия» не ответили на вопрос “Ъ”, покупал ли банк или его структуры акции в июне. Основной владелец и CEO Qiwi Сергей Солонин сообщил “Ъ”, что ему неизвестно о таких сделках.

Согласно отчетности Qiwi Plc, которая владеет одноименной платежной системой, последние сделки с ее акциями «Открытие» провело в декабре 2017 года, уже находясь под контролем ЦБ. Тогда банк купил совокупно 10,6 млн акций Qiwi на 11,4 млрд руб. Незадолго до введения временной администрации «Открытие» купило 12,2% Qiwi почти на $100 млн. По данным на конец 2018 года, «Открытие» контролирует 11,4% голосов в Qiwi, Сергей Солонин — 64,6%, председатель совета директоров Qiwi Борис Ким — 6,6%, японская Mitsui & Co — 5%.

«Котировки Qiwi разогнали» бывшие менеджеры «Открытия», предполагает другой собеседник “Ъ” на финансовом рынке. По его словам, до реорганизации финансовой корпорации в 2017 году некоторые ее менеджеры привлекали средства под залог акций Qiwi. Расчеты по этим сделкам завершаются в июле, и «Открытию» могли быть предложены бумаги Qiwi, не исключает собеседник “Ъ”. Бывший гендиректор и председатель правления «Открытие холдинга» Алексей Карахан сказал “Ъ”, что ему об этом «ничего не известно». Связаться с основателем и бывшим главой «Открытие холдинга» Вадимом Беляевым не удалось.

Сергей Солонин усомнился в версии «разгона котировок Qiwi» бывшими менеджерами «Открытия»: «Я не думаю, что это могло быть так. У самих менеджеров ничего не было, у них все отняли, все акции Qiwi консолидировало "Открытие"»,— сказал он. Если бывшие менеджеры «Открытия» как физические лица и владели акциям Qiwi, то их количество не должно было быть выше 5%, полагает аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов. Но «Открытие» уже представлено в совете директоров Qiwi, а увеличение доли в капитале на два-три процента не позволит расширить присутствие в нем, указывает аналитик.

По мнению Сергея Солонина, рост котировок Qiwi связан с публикацией квартальной отчетности, а также с его возвращением в Россию. Сергей Солонин объявил о кругосветном путешествии в августе 2018 года, оно завершилось в мае 2019 года. «На моем отъезде акции рухнули, а при приезде поднялись, и результаты были хорошие»,— пояснил Сергей Солонин. В числе факторов, повлиявших на цену акций Qiwi, может быть рост финансовых показателей компании, сообщил представитель Qiwi, кроме того, компания планирует дивиденды. Владимир Беспалов согласился с этими аргументами. По его словам, Qiwi в принципе была недооценена, а когда капитализация превысила $1 млрд, круг ее инвесторов мог расшириться.

Владислав Новый, Виталий Гайдаев