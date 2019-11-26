Богатые недоплачивают больше

С 2020 по 2029 год налоговая служба США соберет налогов на $7,5 трлн меньше, чем могла бы при их стопроцентном декларировании, следует из исследования Наташи Сарин и бывшего главного экономиста Всемирного банка Лоуренса Саммерса, опубликованного Национальным бюро экономических исследований (NBER). Авторы отмечают, что за счет увеличения числа проверок и в целом повышения эффективности работы налоговой службы можно покрыть лишь примерно 15% объема этой «недостачи». По оценке самих налоговиков, в 2011–2013 годах разрыв между тем, что служба должна была собрать, и фактическими сборами составлял в среднем $380 млрд ежегодно.

В исследовании отмечается, что основными бенефициарами такого разрыва являются в первую очередь плательщики с высоким уровнем дохода. Это относится прежде всего к сборам подоходного налога и налога на прибыль корпораций, а также налогов на труд и недвижимость. Более всего налоговики не добирают на подоходном налоге — это 70% от общего объема «недосбора», то есть примерно $5,2 трлн. Собираемость подоходного налога самая низкая — 81%, у корпоративного налога этот уровень равен 89%, у налога на недвижимость — 94%.

Для категории физлиц-плательщиков с доходами менее $200 тыс. в год разрыв между фактическими и потенциальными сборами составляет всего 2,6%, тогда как для верхней группы (доходы более $10 млн в год) — 13,9%. Это объясняется более трудоемким начислением налогов по таким непрозрачным категориям доходов, как дивиденды, прирост капитала, доходы индивидуальных предпринимателей. При этом 80% разрыва связано с не полностью задекларированными доходами, и только 20% — с отсутствием декларации плательщиков или неуплатой уже начисленного налога.

Ресурсы, которыми располагает налоговая служба США для решения проблемы недостаточно высокой по историческим меркам собираемости, находятся на минимальном уровне, указывают авторы. Расходы на ее работу сократились на 15% с 2011 года, что уже привело к сокращению числа проверок по индивидуальным декларациям с 1,1% до 0,5%. Поэтому более частые проверки (особенно в отношении плательщиков с высоким доходом), а также модернизация IT-систем службы позволят нарастить сборы на $1,1 трлн до 2029 года, отмечают авторы.

Татьяна Едовина