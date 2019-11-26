Единороссы внесли на трезвую голову

Власти Башкирии придумали новый повод ограничить розничные продажи спиртного. Теперь запрет будет действовать в дни новогодних каникул. 3 января магазинам запретят продать алкоголь полностью, еще три дня — с 4 по 6 января — ограничат торговлю первой половиной дня. Инициатором введения новых «дней трезвости» стал глава Башкирии Радий Хабиров, проект поправок внес глава фракции «Единой России» в Курултае Рустам Ишмухаметов. Проект планируют принять сразу в трех чтениях 19 декабря. Официальной статистики, подтверждающей эффективность таких ограничений, до сих пор нет. Эксперты полагают, что речь идет об очередном пиар-ходе региональной администрации.

Администрация главы Башкирии продолжит практику запретов розничной продажи алкоголя в праздничные дни. С 1 января власти намерены узаконить новый «день трезвости» — 3 января. Об этом вчера на оперативном совещании сообщил руководитель администрации главы республики Александр Сидякин. С 4 по 6 января продажи спиртного в магазинах, по его словам, предлагается ограничить первой половиной дня. Проект поправок в региональный закон «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» направлен для оценки регулирующего воздействия (ОРВ) в минэкономразвития. Как следует из пояснительной записки к проекту, его обсуждение продлится до 1 декабря. Господин Сидякин, комментируя инициативу, заявил, что она направлена на профилактику несчастных случаев, происходящих в новогодние каникулы.

«Все основные истории — пожары, пьяные казусы», отметил он, случаются «в районе четвертого-пятого дней, когда длинная линейка (пьянства.— „Ъ“) беспробудная».





Глава региона Радий Хабиров, призвав подчиненных настраиваться «на критику населения», поддержал господина Сидякина и поручил в новогодние каникулы, с одной стороны, усилить контроль над распространением контрафактной продукции, а с другой, организовать спортивные, общественные и культурные мероприятия.

Как выяснил „Ъ“, проект поправок разработал вице-спикер Курултая, руководитель фракции «Единой России» Рустам Ишмухаметов. В обосновании проекта отмечается, что он направлен на пропаганду здорового образа жизни, защиту нравственности, обеспечение благополучия населения. В профильном комитете инициативу планируют обсудить в начале декабря, а на сессии рассмотреть и принять сразу в трех чтениях 19 декабря. В этом случае (большинство в Курултае имеет «Единая Россия») поправки вступят в силу 29 декабря.

Запреты на продажу спиртного в Башкирии стали популярной практикой. До мая в регионе запрещалась продажа алкоголя в магазинах только в День последнего звонка, но затем, по инициативе Радия Хабирова, в список «дней трезвости» добавили День знаний (1 сентября), День молодежи (27 июня) и дни проведения сабантуев. Тогда же власти увеличили на три часа время запрета продажи алкоголя в обычные дни — с 22 до 10 часов (было 23 до 8).

Рустам Ишмухаметов полагает, что новые ограничения помогут снизить количество «пьяных» ДТП, пожаров и самоубийств. Официальная статистика, подтверждающая эффективность уже введенных ограничений, не публиковалась.

• По данным Росстата, Башкирия в третьем квартале 2019 года заняла четвертое место в России по объему розничных продаж крепкого алкоголя после Московской области, Татарстана и Краснодарского края. Республика несколько лет подряд занимает первое место в России по числу преступлений, совершенных в нетрезвом виде, следует из данных Генпрокуратуры. При этом число специализированных магазинов по продаже алкоголя в Уфе в 2019 году выросло на 39% (на 254 точки), а количество пивных — на 17% (на 418 точек).

Участники рынка отнеслись к планам расширения запретов неоднозначно. Председатель Башкирской торговой ассоциации, владелец розничной сети «АиФ» Фарит Гиндуллин отмечает, что на объемах продаж они не отражаются, так как «все закупаются накануне». «А в целом у нас доля доходов от продажи алкоголя очень незначительная — до 15%»,— отметил он. В то же время владелец группы компаний «Батыр» (объединяет розничные сети «Байрам» и «Сабантуй») Ильдар Гарифуллин отметил, что любые подобные ограничения приводят к снижению уровня сервиса для населения, а для товаропроизводителей и предприятий торговли — снижением дохода. «Впрок сейчас покупают все реже, в том числе и в праздничные дни»,— отметил он.

«Запретить — это самое простое, только запретами проблему не решить,— отметил владелец сети универсамов „Ярмарка“ Рамзи Габдуллин.— Кому надо выпить, тот всегда найдет, будь то денатураты или самогон. Бороться надо не запретами, а просветительской работой, профилактическими, а не карательными мерами». Предприниматель отметил, что розница компенсирует потерю дохода от продажи алкоголя повышением цен на другую продукцию.

Генеральный директор центра ЦИФРРА Вадим Дробиз отмечает, что предыдущие «дни трезвости», введенные башкирскими властями, на продажах легального алкоголя не отразились — они не выросли. «Пока это выглядит, скорее, антиалкогольной пиар-кампанией и не более, а кроме того, стимулирует продажу нелегальной продукции,— отметил господин Дробиз.— Три четверти людей, совершающих преступления, это неработающие граждане, и они не покупают легальный алкоголь».

Гендиректор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский отмечает, что «вводить новые запреты бесперспективно и опасно, пока мы не повысим культуру исполнения законов». «Если власти региона проанализировали и определили самые опасные дни и часы, когда совершаются преступления в пьяном виде, инициативу можно поддержать,— отметил он.— Но я против запрета на продажу всего алкоголя: достаточно ограничить только крепкий. Именно он провоцирует правонарушения».

Влада Шипилова