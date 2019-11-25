Сержант разобрался с семьей молотком

Южный окружной военный суд (ЮОВС) приговорил к 21 году лишения свободы младшего сержанта запаса Виктора Бондаренко за жестокое убийство гражданской супруги и ее шестилетнего сына. Суд также признал вину ветерана боевых действий в Сирии в покушении на убийство своей матери. Осужденный обязан выплатить родным погибших 2 млн руб. На процессе он заявил, что не помнит событий дня, когда были убиты близкие ему люди. Однако ранее в явке с повинной он писал, что причиной его невменяемого состояния стали наркотики и алкоголь. Между тем психолого-психиатрическая судебная экспертиза Бондаренко, проведенная специалистами Института имени В. П. Сербского, признала его вменяемым.

В Ростове-на-Дону военный суд огласил приговор младшему сержанту запаса Виктору Бондаренко, служившему по контракту в 8-й отдельной мотострелковой бригаде (бывший 291 гвардейский Краснознаменный орденов Невского и Суворова полк, место дислокации — поселок Борзой Чеченской Республики). Суд признал вину бывшего военнослужащего в умышленном причинении смерти двум лицам, в том числе малолетнему, совершенном с особой жестокостью, а также в покушении на убийство. Суд назначил Бондаренко наказание в виде 21 года колонии строгого режима. Гособвинитель в прениях сторон на процессе просил назначить подсудимому 24,5 года лишения свободы. В ходе судебного разбирательства Бондаренко вину признал частично, говоря, что не помнит трагических событий. По предположению обвиняемого, гражданская супруга могла подсыпать ему в еду наркотик, чтобы лишить его рассудка.

Подсудимый рассказал суду, что познакомился с подругой в краснодарском караоке-баре «Винегрет» в 2017 году, спустя полгода романтических встреч предложил ей вместе с ребенком от первого брака переехать к нему, а летом 2019 года зарегистрировать отношения. На тот момент Бондаренко жил с матерью в трехкомнатной квартире и по долгу службы часто уезжал в длительные командировки. По словам обвиняемого, женщины подружились, а мальчик стал называть его отцом, однако он стал подозревать «невесту» в корысти и неверности: она была на его обеспечении, но при этом иногда ночевала у подруги, а не дома. Его же мать оставалась с ребенком. Получив отпуск после выполнения боевых задач в Сирии, Бондаренко проводил новогодние праздники 2019 года с семьей и друзьями. Накануне убийства он отдыхал в компании сослуживцев, заехав в гости к подруге своей невесты в станицу Раздольную. По словам самого Бондаренко и его приятелей, в гостях они много выпили и покурили какое-то наркотическое вещество.

На следующий день, 11 января 2019 года, возвращаясь на автомобиле в Краснодар, Бондаренко купил в строительном магазине молоток Topex, чтобы «ради шутки припугнуть» неверную, по его мнению, невесту.

Как ранее сообщал “Ъ”, приехав домой, Бондаренко оставил инструмент в прихожей. Воспользовался он молотком после длительной ссоры с сожительницей, возникшей из-за ревности Бондаренко. Как рассказывал следователям сам обвиняемый, в какой-то момент у него произошел щелчок, и он «накидал молотком» женщине по голове, а затем и ее сыну, прибежавшему из соседней комнаты и пытавшемуся защитить мать. Во время выяснения отношений Бондаренко звонил своему сослуживцу, к которому приревновал, брату подруги и своей матери. Он посчитал, что все близкие его предали, покрывая измену женщины. Мать Бондаренко, испугавшись голоса сына по телефону, взяла такси и приехала домой с ночной рабочей смены.

Зайдя в квартиру, она увидела убитых и своего сына, который, по словам женщины, «был не в себе». Поняв, что будет следующей жертвой, она попыталась бежать. Получив молотком по затылку, женщина смогла выскочить из квартиры и вызвать скорую помощь.

Бригаде она сообщила, что на нее напал незнакомый молодой человек. Бондаренко же, проведя ночь в квартире с убитыми, попытался покончить с собой, ранним утром выпрыгнув из окна восьмого этажа. Однако, приземлившись на козырек подъезда, он отделался переломами ребер, отбитыми почками и легким. Оказавшись в больнице, Бондаренко написал явку с повинной, где признавался в убийстве.

Суд не стал лишать ветерана боевых действий наград «За службу в спецназе», «За ратную доблесть», «За мужество и отвагу», за участие в контртеррористической операции на Кавказе, в миротворческой миссии и военной операции в Сирии. Он обязал Бондаренко выплатить 2 млн руб. родным убитой женщины.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону