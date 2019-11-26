Новороссийцы просят квартир

Компания-застройщик ООО «Кубаньжилстрой» начала получать требования кредиторов, в основном это физлица, требующие передачи жилого помещения. Число заявителей на данный момент превышает 120 человек. «Кубаньжилстрой» является застройщиком жилых комплексов «Посейдон», «Посейдон-2», «Суворовский» и «Одиссей» в Новороссийске. ООО признано банкротом в октябре этого года, его имущество арестовано, бывший гендиректор находится под следствием.

Компания «Кубаньжилстрой», один из крупнейших застройщиков в Новороссийске, начала получать требования кредиторов. На данный момент свои претензии предъявило свыше 120 физлиц, основанием возникновения требований являются договоры участия в долевом строительстве. Общая сумма долга компании перед дольщиками в данный момент составляет около 300 млн руб. Кроме того, порядка 100 млн руб. составляют требования моральной компенсации. Около 2,6 тыс. человек, вложивших деньги в дома КЖС, с 2015 года ждут своих квартир.

«Кубаньжилстрой» является застройщиком жилых комплексов «Посейдон», «Посейдон-2», «Суворовский» и «Одиссей» в Новороссийске. В октябре этого года компания признана банкротом по иску АНО «Центр помощи участникам долевого строительства города Новороссийска». Сумма исковых требований составила 1,8 млн руб. Конкурсным управляющим утверждена Елена Тимофеева. Имущество должника арестовано.

Главным активом ООО «КЖС» являлся земельный участок под ЖК «Адмирал», но из-за его ареста участок невозможно предложить в качестве компенсационного инвестору, согласившемуся на достройку брошенных объектов,— это компания «ПИК».

Администрации Новороссийска удалось найти механизм достройки ЖК «Суворовский» и ЖК «Одиссей». Вице-губернатор Андрей Алексеенко писал на своей странице вFacebook, что властями дано поручение в кратчайшие сроки подключить к сетям электроснабжения ЖК «Суворовский». В подвешенном состоянии остаются дольщики «Посейдонов». Также не уверены в получении каких-либо компенсаций на достройку дольщики «Суджук-Кале-1».

Проблемы у «Кубаньжилстроя» начались в 2016 году. В результате было затянуто строительство корпусов жилых комплексов «Одиссей» «Посейдон-1», «Посейдон-2», «Суворовский». Сроки сдачи этих объектов неоднократно переносились. Руководители компании объясняли остановку строительства «дискредитирующей информационной кампанией», «блокировкой прохождения согласования документов», давлением на дирекцию со стороны администрации Новороссийска.

По данным системы «Спарк-Интерфакс», собственниками ООО «Кубаньжилстрой» являются четыре юрлица: ООО «СВ-Холдинг» (38,3%), «Вара» (19,15%), «Корунд» (19,15%), «Санс» (8,4%), и Роман Бережной (15%). Владельцем ООО «СВ-Холдинг» является Екатерина Сергеевна Канаева. Генеральным директором ООО «Кубаньжилстрой» ранее был Сергей Канаев — депутат городской думы Новороссийска VI созыва от партии «Единая Россия». Он также являлся руководителем всех дочерних предприятий компании. В декабре 2017 года Сергея Канаева арестовали и отправили в СИЗО. По версии следствия, с февраля по апрель 2017 года он не выплачивал заработную плату тридцати подчиненным сотрудникам. В результате задолженность по зарплате перед работниками составила свыше 1,35 млн руб. Органами предварительного расследования предприниматель также обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов). По версии следствия, бизнесмен в период с 31 октября 2013 года по 5 мая 2017 года заключил с участниками долевого строительства 406 договоров на общую сумму свыше 1,1 млрд руб., после чего допустил расходование денежных средств дольщиков на цели, не связанные со строительством в размере свыше 221 млн руб.

По мнению гендиректора консалтинговой компании «Советникъ» Максима Орешина, перспективы дольщиков получить свои квартиры в ближайшее время равняются нулю. «Имущество компании арестовано, руководство под следствием. Но даже если имущество позволят продать, этого вряд ли хватит, чтобы покрыть все издержки. Думаю, дольщикам сейчас остается рассчитывать только на помощь краевых властей. Они довольно плотно в последние годы занялись решением проблем дольщиков и, возможно, найдут какой-то выход»,— считает господин Орешин. Краснодарский край находится на втором месте среди субъектов РФ по числу проблемных объектов долевого строительства.

Елена Рыжкова