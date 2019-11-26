Глава «Фосагро» заявил о «фантастическом» росте спроса на удобрения

Председатель правления и генеральный директор «Фосагро» Андрей Гурьев заявил о высоком росте спроса на удобрения в России. Он выразил уверенность, что так будет и в следующем, 2020 году.

«В России фантастический рост у нас идет, просто фантастический по объему потребляемых удобрений. Могу вам сам свежие цифры назвать: на 13,6% растем год к году по объемам спроса. Убеждены, что год у нас будет просто замечательный и рост продолжится и в следующем году»,— сказал журналистам господин Гурьев (цитата по ТАСС).

Глава «Фосагро» также рассказал, что компания будет и дальше наращивать свое присутствие на рынке стран Восточной Европы. В этом году там было продано около 2 млн т. «Убежден, что в следующем году наша доля на рынке этого региона будет только нарастать»,— сказал Андрей Гурьев.

В 2018 году «Фосагро» нарастила выпуск удобрений и кормовых фосфатов на 7,6%, до 9 млн тонн. На российском рынке было продано 2,43 млн тонн удобрений, а с учетом сторонней продукции — около 3 млн тонн. По итогам прошлого года выручка составила 233,4 млрд руб. (рост на 29%).