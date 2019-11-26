От тарифов требуют гарантий

Профильные министерства продолжают спорить по поводу предложений Минэнерго повысить тарифы Федеральной сетевой компании и ввести плату за электросетевой резерв. По данным “Ъ”, в правительстве в целом одобряют инициативы, но только в случае гарантированного снижения платы за передачу энергии. В Минэнерго считают, что предложенные механизмы уже подразумевают уменьшение тарифов, в «Россетях» оценивают его потенциал в 6% в среднем по стране. Крупный бизнес с этим не согласен, а аналитики допускают снижение тарифов лишь в долгосрочной перспективе.

Правительство в целом одобрило и признало необходимым включить в стратегию развития электросетевого комплекса до 2030 года предложения Минэнерго о консолидации электросетевого комплекса, в том числе самые спорные инициативы — о повышении тарифа ФСК (подконтрольна «Россетям», управляет магистральными электросетями) и введении платы за резерв электросетевой мощности. Однако новые механизмы должны «обеспечить снижение тарифов на услуги по передаче энергии», говорится в протоколе совещания у вице-премьера Дмитрия Козака от 31 октября (есть у “Ъ”). До конца года планируется провести согласительные совещания по поводу этих инициатив, сообщили “Ъ” в аппарате вице-премьера.

Предложения Минэнерго являются частью реформы электросетевых тарифов. В частности, ведомство хочет повысить тариф на 100% за три года для промышленности, напрямую подключенной к магистральным сетям. Министерство также предлагает обязать потребителей к 2025 году полностью оплачивать мощность сетей, которую они зарезервировали, но не используют. Минэнерго внесло эти проекты в правительство в сентябре, их раскритиковали регуляторы и крупный бизнес. Разногласия до сих пор не сняты, поскольку профильные министерства высказывали возражения и на совещании у Дмитрия Козака 31 октября, говорят собеседники “Ъ”.

Проект закона о дифференциации тарифа ФСК носит рамочный характер и не требует доработки, как и проект постановления о введении платы за резерв мощности — он уже подразумевает снижение тарифа, сообщил “Ъ” замминистра энергетики Юрий Маневич.

«Собранная выручка с потребителей магистральных сетей и потребителей, не отказавшихся от избытка мощности, будет направлена на снижение тарифа на оказание услуг на передачу»,— уточнил он.





В ФАС снижение тарифов считают «неизбежным» вследствие роста других поступлений у сетевых организаций, считает замглавы службы Виталий Королев. Минэкономики и Минстрой не ответили на запрос “Ъ”.

В «Россетях» обещают снижение тарифа для конечных потребителей.

«В среднем по стране возможный потенциал снижения — до 6%, без учета иных факторов, таких как инфляция, компенсация выпадающих доходов сетям и сглаживание (перенос части необходимой выручки на конец периода регулирования)»,— сообщил “Ъ” представитель госхолдинга.

«Вред экономике от прироста на десятки процентов платежа за электроэнергию для энергоемких производств вряд ли можно компенсировать парой процентов снижения тарифа для предприятий и организаций, в чьей себестоимости электроэнергия составляет не более 1–3%»,— говорит представитель «Сообщества потребителей энергии». По его мнению, текущие версии проектов не содержат положений, гарантирующих снижение тарифов.

По мнению главы Агентства энергетического анализа Алексея Преснова, повышение тарифа ФСК никак не повлияет на величину тарифа, поскольку является перераспределением перекрестного субсидирования. Влияние платы за резерв мощности оценить сложно, продолжает он. «У сетей есть накопленные убытки за прошлые периоды, поэтому сети могут, получив дополнительные доходы в первые два года, не вернуть их назад потребителям»,— предполагает эксперт. Однако с 2023 года Минэнерго планирует перейти на расчет тарифа на основе максимальной мощности потребителя, что, скорее всего, понизит конечные цены на передачу электроэнергии.

Полина Смертина, Татьяна Дятел