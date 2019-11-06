Энергопотребление не догоняет прогноз

Потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России (ЕЭС) растет незначительно: с января по октябрь оно увеличилось на 0,6% — до 862,9 млрд кВт·ч. С такими скромными темпами роста прогнозы Минэнерго об увеличении потребления на 1% по итогам года могут не сбыться, считают аналитики. Главный вклад в рост показателя внесет Якутия, присоединенная к энергосистеме страны в начале года.

За десять месяцев 2019 года энергопотребление в Единой энергосистеме России увеличилось на 0,6% — до 862,9 млрд кВт·ч относительно аналогичного периода прошлого года, по данным статистики «Системного оператора ЕЭС» (СО, диспетчер энергосистемы).

Самый высокий рост потребления традиционно продемонстрировала объединенная энергосистема (ОЭС) Востока — на 2,8%, до 38,6 млрд кВт·ч.

Это обусловлено температурным фактором, а также увеличением потребления объектов «Транснефти», ОАО РЖД и золотодобывающего предприятия «Покровский рудник» в Амурской области, пояснили “Ъ” в СО. Кроме того, с января 2019 года СО учитывает в данных ЕЭС России западный и центральный энергорайоны Якутии, включенные в ОЭС Востока в 2018 году.

Намного скромнее росло потребление в ОЭС Сибири — на 0,6%, Северо-Запада — на 0,4% и Центра — 0,3% в январе—октябре 2019 года. Падение произошло в трех регионах: в энергосистеме Юга показатель снизился на 0,8%, Урала — на 0,7%, Средней Волги — на 0,1%. Уменьшение потребления произошло в основном из-за температурного фактора, отмечают в СО.

Суммарная выработка электроэнергии в ЕЭС за январь—октябрь 2019 года составила 880,1 млрд кВт·ч, что на 1,2% больше показателей прошлого года. В целом по России, с учетом изолированных систем, выработка увеличилась на 0,8%, до 893,0 млрд кВт·ч. В ОЭС Средней Волги произошло резкое снижение выработки — с января по октябрь она уменьшилась на 5,5%, до 89,2 млрд кВт·ч.

Как пояснили “Ъ” в СО, падение обусловлено снижением выработки ГЭС на 16,7% из-за маловодности, а также уменьшением выработки АЭС на 6% из-за плановых ремонтов.

В ОЭС Юга выработка уменьшилась на 1,8% также из-за маловодья и «почти двукратного снижения выработки на Ставропольской ГРЭС по причине длительного планового ремонта оборудования».

Основная нагрузка из-за роста спроса легла на ТЭС, которые увеличили выработку на 0,6%, до 499,4 млрд кВт·ч. Выработка АЭС выросла на 3,9%, до 172,2 млрд кВт·ч с начала года. При этом выработка гидроэлектростанций за десять месяцев не изменилась относительно прошлого года и составила 155,6 млрд кВт·ч.

В целом по итогам года Минэнерго ожидает роста потребления электроэнергии до 1,1 трлн кВт0·ч, заявил 6 ноября министр энергетики Александр Новак во время выступления в Госдуме. Однако с учетом медленных темпов роста потребления прогноз может не сбыться, допускает Николай Посыпанко из Vygon Consulting. Прирост потребления в 0,7–1% может быть достигнут в 2019 году в ЕЭС России благодаря присоединению к централизованному энергоснабжению ранее изолированных территорий Якутии, считает аналитик. По его словам, изменение потребления важно для регулятора, потому что его рост хотя бы на 0,6–0,8% в год позволяет окупать инвестиции в модернизацию или строительство генерации и сетей, удерживая оптовые цены в рамках инфляции. «Но растущие сегменты потребления энергии сегодня — это население и бизнес с собственной генерацией, то есть именно те категории, которые оплачивают лишь малую долю стоимости мощностей и услуг по передаче энергии»,— полагает Николай Посыпанко.

Полина Смертина