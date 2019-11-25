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Семь проектов планировки в Петербурге из-за недостатка соцобъектов отправили на доработку

На совещании петербургского правительства в понедельник, 25 ноября, были рассмотрены 14 проектов планировки территорий в 10 районах города. Половину из них вернули на доработку из-за недостаточного числа запланированных объектов социальной инфраструктуры.

Как сообщили в Смольном, среди прочих был отклонен проект планировки в районе Северного проспекта. Против существующей редакции проекта выступили жители, потребовав возвести объект культурно-массового досуга, а не еще один жилой дом.

Среди одобренных — малоэтажный комплекс в Петродворцовом районе, проект строительства в квартале, ограниченном улицами Шкапина и Розентшейна, и крупный проект в Василеостровском районе.

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