МТС отключается от Украины

МТС покидает украинский рынок. Оператор связи продает свою дочернюю структуру Vodafone. Стоимость сделки составит более $730 млн. Компания подписала соглашение и в ближайшее время передаст акции покупателю. Теперь бизнес МТС на Украине перейдет в руки азербайджанскому оператору Bakcell. Это решение в начале ноября одобрил антимонопольный комитет Украины.

Как можно оценить эту сделку? И почему МТС уходит из страны? Пресс-секретарь компании Алексей Меркутов разъяснил “Ъ FM” причины такого решения: «МТС и компания NEQSOL Holding подписали юридически обязывающие соглашения о продаже телекоммуникационного бизнеса на Украине. Сумма сделки обозначена в размере $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн. Передача акций пройдет в ближайшее время. Причина продажи бизнеса на Украине для МТС — это в первую очередь намерение сконцентрироваться на России, как на ключевом бизнесе для группы, и на развитии экосистемы и цифровых продуктов».

До 2015 года Vodafone работал под брендом МТС, но после было решено сменить название. Компания занимает на Украине второе место по числу абонентов — ее услугами пользуются почти 20 млн человек. Стоимость структуры при заключении сделки была занижена, полагает старший аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. По его словам, на это могли повлиять несколько факторов: «Мне кажется, это дешево. Потому что по 2019 году EBITDA должна быть порядка $300 млн., стоимость предприятия. Вместе с долгом получается $850 млн. И мультипликатор, и EBITDA — меньше трех. Притом что сам МТС стоит в районе четырех с половинорй. Если применить такой же мультипликатор, тогда получится, что за вычетом долга — больше миллиарда, давайте скажем просто. С другой стороны, конечно, есть геополитические риски — это российская компания на Украине, наверное, они повышенные относительно бизнеса».

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Это не первый случай, когда МТС отказывается от своего бизнеса в других странах. В 2016 году это произошло в Узбекистане, а в 2017-м — в Туркмении. Заменить уходящие рынки российским будет непросто, считает гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков: «На заре развития сотовой связи наши компании выходили на смежные рынки. В последнее время это были рискованные инвестиции в других странах, особенно южного направления. Не работали экономические законы, а работали больше плановые. И в последнее время действительно просматривается тренд на то, чтобы свернуть бизнес в этих регионах. Что касается российского рынка, понятно, что он не может одномоментно заменить все остальные, на которых присутствовала компания МТС.

Но в ближайшие лет пять за счет запуска новых сервисов возможно объединение с какими-то другими направлениями, такими, как МТС-банк, которые можно развивать и в других сегментах. Вполне вероятно, что можно восстановить тот дисбаланс, который возник из-за ухода с украинского рынка».

По итогам третьего квартала этого года на компанию «Vodafone Украина» приходилось чуть более 3% общей выручки МТС — это почти 4,5 млрд руб. При этом российский рынок дает компании 91% выручки.

Анна Пестерева