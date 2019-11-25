МТС отключается от Украины

МТС покидает украинский рынок. Оператор связи продает свою дочернюю структуру Vodafone. Стоимость сделки составит более $730 млн. Компания подписала соглашение и в ближайшее время передаст акции покупателю. Теперь бизнес МТС на Украине перейдет в руки азербайджанскому оператору Bakcell. Это решение в начале ноября одобрил антимонопольный комитет Украины.
Как можно оценить эту сделку? И почему МТС уходит из страны? Пресс-секретарь компании Алексей Меркутов разъяснил “Ъ FM” причины такого решения: «МТС и компания NEQSOL Holding подписали юридически обязывающие соглашения о продаже телекоммуникационного бизнеса на Украине. Сумма сделки обозначена в размере $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн. Передача акций пройдет в ближайшее время. Причина продажи бизнеса на Украине для МТС — это в первую очередь намерение сконцентрироваться на России, как на ключевом бизнесе для группы, и на развитии экосистемы и цифровых продуктов».
До 2015 года Vodafone работал под брендом МТС, но после было решено сменить название. Компания занимает на Украине второе место по числу абонентов — ее услугами пользуются почти 20 млн человек. Стоимость структуры при заключении сделки была занижена, полагает старший аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. По его словам, на это могли повлиять несколько факторов: «Мне кажется, это дешево. Потому что по 2019 году EBITDA должна быть порядка $300 млн., стоимость предприятия. Вместе с долгом получается $850 млн. И мультипликатор, и EBITDA — меньше трех. Притом что сам МТС стоит в районе четырех с половинорй. Если применить такой же мультипликатор, тогда получится, что за вычетом долга — больше миллиарда, давайте скажем просто. С другой стороны, конечно, есть геополитические риски — это российская компания на Украине, наверное, они повышенные относительно бизнеса».
Это не первый случай, когда МТС отказывается от своего бизнеса в других странах. В 2016 году это произошло в Узбекистане, а в 2017-м — в Туркмении. Заменить уходящие рынки российским будет непросто, считает гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков: «На заре развития сотовой связи наши компании выходили на смежные рынки. В последнее время это были рискованные инвестиции в других странах, особенно южного направления. Не работали экономические законы, а работали больше плановые. И в последнее время действительно просматривается тренд на то, чтобы свернуть бизнес в этих регионах. Что касается российского рынка, понятно, что он не может одномоментно заменить все остальные, на которых присутствовала компания МТС.
По итогам третьего квартала этого года на компанию «Vodafone Украина» приходилось чуть более 3% общей выручки МТС — это почти 4,5 млрд руб. При этом российский рынок дает компании 91% выручки.
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