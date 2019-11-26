Forbes приобрел поучительные интонации

Российский Forbes выходит на рынок бизнес-образования с проектом школы для предпринимателей, соучредительницей которой стала дочь экс-главы Кабардино-Балкарии Мадина Канокова. С его помощью издание надеется диверсифицировать доходы на фоне падающего рынка рекламы в печатной прессе. Этот сегмент растет, но заметных успешных проектов медиа в российском образовании пока не было, говорят участники рынка.

Forbes Russia запускает образовательный проект «Школа миллиардера», который совместит онлайн-курсы, видеолекции и офлайн-мероприятия с менторами, рассказал “Ъ” гендиректор издающего журнал АО «АС Рус Медиа» Эльмар Муртазаев. По данным Kartoteka.ru, ООО «Школа миллиардера» зарегистрировано 19 ноября, 72,5% в нем принадлежит «АС Рус Медиа», 10% — дочери экс-главы Кабардино-Балкарии и одному из бенефициаров компании «Синдика» Мадине Каноковой, еще 10% — основателю благотворительного фонда «Образ жизни» Владимиру Смирнову и 7,5% — сооснователю онлайн-школы Otus Дмитрию Волошину. Гендиректором «Школы миллиардера» стал основатель издательства «Амфора» Олег Седов.

Выход на рынок дополнительного образования — способ диверсификации доходов в рамках новой стратегии издания, под брендом Forbes «должны вырасти новые бизнесы», говорит Эльмар Муртазаев. В перспективе выручка от образовательного проекта может составлять десятки миллионов рублей, рассчитывает он. «Менторами будут предприниматели, которые уже развили свой бизнес. Они будут рассказывать, как избежать ошибок, как строить продажи, открывать точки, избежать законодательных рисков и прочее»,— уточняет господин Муртазаев. По его словам, подобные проекты в России есть у Skillbox, также многие корпорации развивают курсы при своих компаниях — например, Сбербанк.

Forbes Russia сменил владельца в августе 2018 года: зять бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова Магомед Мусаев выкупил издание у Александра Федотова, которого в мае 2019 года суд признал банкротом. Согласно Kartoteka.ru, в 2018 году выручка «АС Рус Медиа» составляла 509,9 млн руб., чистый убыток — 367,5 млн руб.

По итогам 2019 года выручка составит около 500 млн руб., издание выйдет на прибыль, большая часть долгов уже погашена, говорит Эльмар Муртазаев. На фоне общего падения рынка доходы от продаж и рекламы в печатном издании стагнируют, «но мы сидим на вершине пальмы на тонущем острове: когда утонет Forbes — утонет весь рынок», рассуждает он. По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, рынок рекламы в прессе в первом полугодии 2019 года упал на 16%, до 7,4–7,5 млрд руб.

По оценке основателя «Нетологии-групп» Максима Спиридонова, сегмент курсов для начинающих предпринимателей в России, если учитывать выручку онлайн- и офлайн-проектов, может составлять 10–20 млрд руб. в год. «На фоне падения рекламных доходов в прессе издания могут использовать три альтернативных способа монетизации: пользовательские платежи или пейволл, который очень плохо работает в России, офлайн-мероприятия и монетизацию накопленной аудитории через образовательные продукты»,— констатирует он. Но состоявшихся историй успеха образовательных проектов медиа в России пока нет, считает господин Спиридонов.

Рынок обучения предпринимательству растет, и если «сегмент про вдохновение и танцы» уже насыщен, то его серьезная часть пока никем особо не занята, считает гендиректор акселератора образовательных стартапов Ed2 Наталья Царевская-Дякина. Главное — выстроить не медийный, а образовательный и консалтинговый продукт, считает она, так как именно здесь лежит основной спрос в обучении предпринимательству.

Валерия Лебедева