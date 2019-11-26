У JTI обнаружились «имперские» амбиции

Петербург станет одним из трех городов мира, где откроется глобальный центр поддержки бизнеса табачной компании Japan Tobacco International (JTI). Под его создание компания сняла около 6 тыс. кв. м в бизнес-центре холдинга «Империя» на улице Профессора Попова. Это одна из крупнейших сделок по аренде офисных площадей в этом году, отмечают аналитики.

JTI арендовала у холдинга «Империя» (развивает сеть бизнес-центров «Сенатор») около 6 тыс. кв. м в бизнес-центре на улице Профессора Попова, 37Щ. Об этом “Ъ” рассказали два источника на рынке коммерческой недвижимости. Управляющий директор сети бизнес-центров «Сенатор» Дмитрий Золин подтвердил “Ъ” информацию о сделке, но от дальнейших комментариев отказался.

В JTI “Ъ” сообщили, что планируют объединить свои глобальные центры поддержки бизнеса в трех локациях, одной из которых станет Санкт-Петербург. В течение трех лет в городе будут созданы дополнительные рабочие места, отметил представитель компании, не уточнив других подробностей проекта. Согласно данным на портале HeadHunter, сейчас табачная компания ищет сотрудников глобальной команды, которая будет обеспечивать работу IT-инструментов и корпоративных систем. По информации “Ъ”, аналогичные подразделения также будут открыты в Варшаве и Маниле.

Согласно данным Nielsen, JTI является крупнейшей табачной компанией России по объему продаж. Компания владеет пятью производственными площадками в стране, в ее портфель входят бренды Winston, Camel, Sobranie, Glamour, «Русский стиль», «Петр I». Штаб-квартира JTI находится в Женеве.

Бизнес-центр на улице Профессора Попова, 37, включает четыре корпуса совокупной площадью более 48 тыс. кв. м. Здание с литерой Щ состоит из девяти этажей, его площадь составляет 30,4 тыс. кв. м. Сейчас офисные помещения JTI находятся на табачной фабрике «Петро», расположенной на Петергофском шоссе, рассказывают источники “Ъ”.

Участники рынка отмечают, что речь идет об одной из крупнейших сделок по аренде офисных площадей в этом году. Ставка аренды могла составить около 1,6 тыс. рублей за кв. м., считает заместитель генерального директора Knight Frank St Petersburg Михаил Тюнин. Управляющий партнер компании «Легат Инвест» Антон Орлов дает более высокую оценку — 2-2,2 тыс. рублей в месяц. По словам собеседника “Ъ” на рынке коммерческой недвижимости, ставка аренды превысила 2 тыс. рублей. Срок договора по таким сделкам начинается от пяти лет, говорит господин Орлов.

Петроградская сторона — востребованная локация среди арендаторов, которая характеризуется развитой инфраструктурой и рассматривается многими как престижная, отмечает руководитель отдела офисной недвижимости Maris в ассоциации с CBRE Алена Бердиган. Это хороший район с приемлемой доступностью метро, добавляет господин Тюнин. В таких сделках первично не расстояние от метро, а уровень бизнес-центра, качество площадей, услуги и сервисы, уверен господин Орлов.

По итогам трех кварталов 2019 года на торговые компании (включают сегмент FMCG) приходилось 3,7% от общего объема сделок с качественной офисной недвижимостью, что на 2% ниже показателя аналогичного периода 2018 года, подсчитала руководитель отдела исследований Maris в ассоциации с CBRE Алена Волобуева. По ее словам, основной спрос на рынке формировали IT-компании, на долю которых приходится 37% арендованных офисных площадей. Совокупный объем сделок по аренде офисных помещений за девять месяцев этого года составил более 75 тыс. м2.

Константин Куркин