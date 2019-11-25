«Суд приобщил к делу восстановленную следователями документацию»

Министерство культуры требует от «Седьмой студии» 133 млн руб. Представитель ведомства Людмила Смирнова на заседании суда пояснила, что в Минкульте не считают обналичивание денег, выделенных для создания спектаклей, целевым использованием. Потерпевшая сторона 25 ноября впервые выступала в суде. На многие вопросы Смирнова не ответила, сообщил корреспондент “Ъ” Роман Дорофеев.

— Как проходил допрос представителя Министерства культуры?

— Обстановка была достаточно нервной. После 20-минутного выступления Лариса Смирнова схватилась за голову и попросила перерыв, сказала, что у нее сильно разболелась голова, судья согласилась. Но в целом она подтвердила, что министерство требует от подсудимых иск в 133 млн. На все вопросы адвокатов, как и на вопросы судьи: в чем же заключается претензия, она ответить не смогла. Людмила Смирнова сказала, что иск сформировался только во время расследования дела, до этого у ведомства вообще не было никаких претензий к «Седьмой студии» и к исполнителю проекта «Платформа». И третий важный момент был, когда адвокат Кирилла Серебреникова Дмитрий Харитонов спросил, согласно соглашениям и контракту, по которому «Седьмой студии» выделялись деньги от Минкульта, что должно было сделать ведомство в случае нецелевого расходования? Смирнова ответила, что в этом случае расторгается договор, и деньги должны быть возвращены обратно, то есть речь о том, что нужно обращаться в правоохранительные органы и так далее, не шла.

— Какова была реакция защиты и подсудимых после выступления Людмилы Смирновой?

— Все были заинтересованы словами прокурора Михаил Резниченко, который сказал, что у них есть некий сюрприз, но они не могут его представить из-за технических неполадок. Он просил организовать часовой перерыв — судья согласилась. И, собственно, обсуждалось в основном это. После перерыва прокуроры заявили ходатайство, в котором попросили приобщить к делу часть документации, полученной из компьютера бухгалтеров «Седьмой студии» Татьяны Жириковой и Ларисы Войкиной — она допрашивалась на этом процессе и говорила, что по требованию Екатерины Вороновой бухгалтерия была уничтожена в том числе и с компьютера. Эти документы, по словам прокурора, следователям удалось восстановить — именно их они просили приобщить к делу, что и было сделано. На суде частично изучались таблицы Excel, которые вела бухгалтер Лариса Войкина.

Беседовал Борис Блохин