Аэропортам предлагают заработать на загранице

ФАС планирует отменить госрегулирование тарифов на услуги аэропортов Волгограда, Челябинска, Владивостока, Благовещенска и Хабаровска. Мера коснется только международных рейсов и должна ускорить окупаемость построенных или планируемых к строительству международных терминалов. Эксперты предупреждают, что иностранные авиакомпании могут сократить полеты в случае существенного роста тарифов, учитывая, что доходность перевозок на одного пассажира в РФ в последние годы стабильно падает.

ФАС может дерегулировать тарифы на аэропортовые услуги для международных рейсов в аэропортах Владивостока (по 33,3% принадлежат «Базэл Аэро», РФПИ, Changi Airports International), Хабаровска (принадлежит местной УК «Комакс»), Благовещенска (управляется региональным ГУП «Аэропорт Благовещенск»), Волгограда и Челябинска (оба входят в «Новапорт» Романа Троценко).

В хабаровском аэропорту будут дерегулированы только тарифы на доступ к аэровокзалу и обслуживание пассажиров на международных линиях. Это произойдет после ввода нового международного терминала, строительство которого начнется в 2020 году. В остальных аэропортах будет также отменено регулирование тарифов на взлет, посадку, стоянку судов и обеспечение авиабезопасности.

В ФАС пояснили, что дерегулирование вводится для развития конкуренции и привлечения частных инвестиций. Решения вынесены на заседание правления ФАС, которое состоится 28 ноября. «Инвестиционные проекты по развитию международных терминалов являются чисто коммерческими и должны окупаться исключительно за счет развития пассажиропотока»,— сказали в службе. При этом операторы обязаны будут вести раздельный учет результатов работы с авиакомпаниями на внутренних и внешних линиях.

Собеседник “Ъ” в АО «Международный аэропорт Владивосток» считает, что новые подходы к регулированию тарифов существенно повысят привлекательность аэропорта для авиакомпаний. «Стимулирование авиакомпаний для расширения своего присутствия и маршрутной сети приведет к значительному росту турпотока из Японии и Китая, а также расширению трансферных перевозок, особенно в части внутрироссийских рейсов. Владивосток, как ключевая точка входа для зарубежного трафика, должен гибко реагировать на рыночную ситуацию и регулировать тарифы исходя из складывающейся рыночной конъюнктуры»,— сказал он.

Инвестиции в международный терминал Хабаровска председатель совета директоров аэропорта Константин Басюк оценивал в 3–3,5 млрд руб. Международный терминал аэропорта Владивостока, введенный в 2012 году к саммиту АТЭС, обошелся в 7,5 млрд руб. «Базэл Аэро», РФПИ и Changi Airport International, по данным «Ведомостей», выкупили его за 6 млрд руб. Инвестиции в новый терминал Благовещенска оцениваются в 3 млрд руб., региональные власти ищут инвестора, он должен быть определен до конца года. Интерес к проекту проявлял «Новапорт». В новый терминал волгоградского аэропорта, введенного накануне чемпионата мира по футболу 2018 года, вложено 6 млрд руб., из которых 2,1 млрд руб. инвестировал «Новапорт». Новый аэровокзал челябинского аэропорта обошелся в 2,9 млрд руб., его ввод запланирован на конец 2019 года.

Гендиректор FriendlyAviaSupport Александр Ланецкий говорит, что в России аэропорты находятся вне конкурентной среды почти на всей территории страны, за исключением Москвы. Дерегулирование тарифов для авиакомпаний, выполняющих международные рейсы, может привести к их резкому росту, что приведет к прекращению полетов иностранных перевозчиков. «Российский рынок уже несколько лет падает по показателю доходности на пассажира. Поэтому рост ставок может быть болезненно воспринят иностранными авиакомпаниями»,— считает эксперт. По его мнению, операторы должны будут гибко выстраивать тарифную политику, привлекая иностранных перевозчиков для увеличения пассажиропотока.

Герман Костринский