Десять разных Америк

В американском городе Атланта (штат Джорджия) завершились пятые по счету дебаты членов Демократической партии США, претендующих на пост президента. На сцене собрались десять человек, которые обсудили множество вопросов — от внешней политики до цен на лекарства. “Ъ” изучил итоговые заявления политиков, чтобы понять, какими они видят современные Соединенные Штаты.

Кандидаты расположены по популярности в Айове, первом голосующем на внутрипартийных выборах штате.

Фото: Brendan Mcdermid, Reuters

Пит Буттиджич, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана): «Я участвую в выборах не только для того, чтобы победить Трампа. Я участвую в выборах, чтобы подготовиться к дню ухода Трампа из власти. Чтобы дать старт эпохе после Трампа — эпохе, которая определяется не отчуждением, а чувством принадлежности».

Фото: Brendan McDermid, Reuters

Джо Байден, бывший вице-президент США: «Я так устал от того, что все кругом говорят: боже мой, что же делать! Давайте не забывать: это Соединенные Штаты Америки. И никогда не бывало такого, чтобы мы решали что-то сделать и не могли. Никогда не бывало. Давайте вернем себе страну и снова будем вести мир за собой!»

Фото: Brendan McDermid, Reuters

Элизабет Уоррен, сенатор от штата Массачусетс: «Мы должны иметь смелость идти не только на локальные перемены, не только бороться за мелочи. Мы хотим добиться реального прогресса по вопросу борьбы с изменением климата, затем — дать бой коррупции, которая дает нефтяной индустрии и другим индустриям, занятым в добыче полезных ископаемых, власть над нашей страной».

Фото: Brendan McDermid, Reuters

Берни Сандерс, сенатор от штата Вермонт: «Моя администрация будет выглядеть так, как выглядит настоящая Америка. Мы положим конец расколу, привнесенному Трампом, и принесем единство».

Фото: Brendan McDermid, Reuters

Эми Клобушар, сенатор от штата Миннесота: «Я хочу, чтобы мы все помнили: эти выборы — способ экономического контроля президента. У меня есть смелые идеи, что нам сделать, чтобы продвинуться вперед как стране, сделать колледж более доступным и снизить стоимость медицинского обслуживания. Выборы — также способ патриотического контроля. И контроля со стороны ценностей. И контроля со стороны здравого смысла».

Фото: Christopher Aluka Berry, Reuters

Камала Харрис, сенатор от штата Калифорния: «Итак, мы с вами ведем борьбу. Это борьба за власть закона, за нашу демократию и нашу систему правосудия, и нам нужно победить в этой борьбе. Но чтобы ее вести, нам нужен не только кандидат, способный дать бой Дональду Трампу, но и умение ее вести. Я уверена: у меня это умение есть».

Фото: Brendan McDermid, Reuters

Том Стейер, финансист: «Если вы хотите, чтобы все прогрессивистские идеи, озвученные здесь, реализовались — я тот, кто сможет это сделать».

Фото: Christopher Aluka Berry, Reuters

Эндрю Янг, предприниматель: «У нашей молодежи не все в порядке. У них не все в порядке, потому что мы оставляем им будущее гораздо более мрачное, чем то, что было у нас — их родителей. Мы проходим через величайшую экономическую трансформацию в истории страны».

Фото: Brendan Mcdermid, Reuters

Кори Букер, сенатор от штата Нью-Джерси: «За нами всеми долг, который мы не в состоянии выплатить. Мы все вволю пьем из колодца свободы, который мы копали не сами. Настал тот самый момент, когда Америке нужен лидер, способный вдохновить нас».

Фото: Brendan McDermid, Reuters

Тулси Габбард, конгрессвумен: «Давайте победим разлад, который привносит Трамп, работая плечом к плечу. Давайте объединимся и принесем себе XXI век расовой гармонии, расовой справедливости, мира, инклюзивности и настоящего равенства».

Алексей Наумов