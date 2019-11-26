Глава ушел в свободное плавание

Глава Туапсинского района Анатолий Русин досрочно ушел в отставку. О своем желании депутатам он сообщил в минувшую пятницу, а вчера парламентарии единогласно поддержали решение руководителя муниципалитета. В краевой администрации сообщили, что отставка главы связана с переходом на новую работу. Источники “Ъ-Кубань” во властных структурах не исключают, что это решение могло быть принято по указанию первого вице-губернатора Кубани Андрея Алексеенко, у которого есть свой кандидат на эту должность. Политологи считают, что господин Русин справлялся со своими обязанностями, поэтому маловероятно, что его уход обусловлен давлением со стороны региональных властей.

Сегодня, 25 ноября, совет депутатов Туапсинского района единогласно отправил в отставку по собственному желанию главу муниципалитета Анатолия Русина. Он принял решение досрочно сложить полномочия в связи с переходом на новую работу. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял отставку господина Русина, а первый вице-губернатор региона Андрей Алексеенко, участвовавший в заседании районного парламента, поблагодарил уже бывшего главу района за работу и отметил его вклад в ликвидацию последствий наводнения, обрушившегося на Туапсинский район в октябре 2018 года. «Туапсинский район лидирует по ряду экономических показателей, значимым событием стало открытие в селе Тенгинке нового и единственного на Кубани образовательного комплекса, оснащенного современным оборудованием и техникой, хорошие результаты дала реализация программы газификации, выбран верный вектор развития, однако время диктует новые правила», - перечислял в своей речи господин Алексеенко заслуги бывшего главы. Анатолий Русин в ответном слове поблагодарил депутатский корпус за совместную плодотворную деятельность.

Исполняющим обязанности главы Туапсинского района назначен первый заместитель руководителя муниципалитета Виталий Мазнинов. Конкурс на замещение должности главы муниципалитета будет проведен 25 февраля 2020 года. Как сообщили “Ъ-Кубань” в районной администрации, О своем решениИ уйти с поста главы Анатолий Русин сообщил в пятницу, 22 ноября, на депутатской комиссии, когда попросил созвать внеочередное заседание, чтобы принять его отставку. О новом месте работы бывшего руководителя муниципалитета в администрации не осведомлены, но оно точно не связано с властными структурами Туапсинского района.

Анатолий Русин был избран главой района на сессии местного совета в ноябре 2017 года вместо ушедшего в сентябре того же года в законодательное собрание края Владимира Лыбанева. На пост руководителя района тогда также претендовал глава Вельяминовского поселения Александр Урванцев, но по итогам тайного голосования депутаты большинством голосов отдали предпочтение Анатолию Русину.

По данным источника “Ъ-Кубань” в местной администрации, отставка главы Туапсинского района может быть связана с регулярными публикациями в СМИ, критикующими работу Анатолия Русина по ликвидации последствий наводнения, произошедшего в районе в октябре 2018 года. Краснодарский краевой суд до сих пор рассматривает порядка 100 дел о компенсации пострадавшим, так как не все жители получили от администрации причитающиеся средства. Еще одной причиной отставки, по словам источника, может быть желание господина Алексеенко усилить свое влияние в районе накануне губернаторских выборов, соответственно, новым главой района может стать человек близкий к первому вице-губернатору. В 2010-2014 годах Андрей Алексеенко был заместителем прежнего главы Туапсинского района Владимира Лыбанева и курировал в районной администрации вопросы капитального строительства, ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи, промышленности, а также сельского и лесного хозяйства.

Отставка Анатолия Русина не имеет никаких скрытых причин, считает директор Центра политических исследований и технологий Григорий Киселев. По его словам, тот факт, что вице-губернатор Алексеенко поблагодарил его за работу в сложный для города период — важный показатель того, что разговоры о каких-либо неочевидных причинах носят безосновательный характер. «Любой чиновник должен иметь право на выбор и если он решает уйти в отставку, то это не обязательно должно быть показателем чего-либо. Русин действительно хорошо справлялся с работой в условиях сложной ситуации в районе — ведь он стал главой фактически во время ЧС», - отмечает политолог.

Дмитрий Михеенко