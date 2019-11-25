Экс-министр здравоохранения Самарской области проигнорировал процесс по делу Дмитрия Сазонова

Вызванный в качестве свидетеля по делу о взятках в отношении бывшего замглавы Росгавардии по Самарской области Дмитрия Сазонова экс-министр здравоохранения региона Геннадий Гридасов не явился в понедельник в Ленинский районный суд Самары. Ранее свидетели сообщали, что бывший чиновник знает о покровительстве экс-вицеспикера губдумы Виктора Сазонова и его сына фотостудиям в роддомах самарских больниц.

В связи с неявкой Геннадия Гридасова помощник прокурора Ленинского района Святослав Михайловский ходатайствовал о повторном вызове экс-главы областного минздрава в суд. Судья Ирина Кузнецова удовлетворила его просьбу. Кроме того, было поддержано ходатайство гособвинителя о вызове в суд ряда других свидетелей, включая главу ООО «Арт-Инвест» Артура Юсупова. Показания по просьбе защиты в суде также даст Юрий Береза - один из владельцев фигурировавшего в деле ЧОПа.

Помимо прочего, в понедельник в суде был допрошены видеооператор в ООО «Первое фото», до этого трудившийся в ООО «Арт-Инвест», Михаил Кривцов. Он сообщил, что о покровительстве Дмитрия Сазонова фотостудиям в роддомах он узнал от своего коллеги, фотографа Романа Тарабрина, который признался в передаче денег водителю Дмитрия Сазонова и написал в связи с этим явку с повинной в региональном управлении Следственного комитета.

Также в суде выступил заместитель руководителя рыболовного магазина «Мистер Твистер» Никита Косырев, выступивший в роли понятого при задержании Дмитрия Сазонова. В его присутствии силовики прослушали аудиозаписи переговоров Александром Орловым и Дмитрием Сазоновым о передаче денег в связи с лицензированием оружия одного из ЧОПов, обработали специальной тушью деньги, которые передавались бывшему замглавы Росгвардии по Самарской области как взятка, задержали обвиняемого, а затем выявили на его руках следы спецвещества.

В качестве еще одного свидетеля по делу выступил Владимир Орлов, брат Александра Орлова. Свидетель пояснил, что руководил ЧОП «Восток-Лада» с конца 2017 года по просьбе брата. В тот момент организация не была связана с ОПГ «Законовские» и ее руководителями, и о взятках Дмитрию Сазонову речи не шло, сказал Владимир Орлов. У компании не было средств к существованию и фактически на тот момент она уже не оказывала охранных услуг. При этом свидетель знал о знакомстве брата с бывшим замглавы регионального Управления Росгвардии: мужчины, по его словам, поддерживали дружеские отношения со времен совместной службы в милиции.

Правоохранители считают, что Дмитрий Сазонов с 2008 года на протяжении десяти лет, когда он занимал руководящие должности в правоохранительных органах, лично и через посредников систематически получал незаконное вознаграждение от представителей частной охранной организации, которая охраняла членов ОПГ «Законовские». Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 30 млн руб.

Кроме того, бывший силовик с марта 2015 по июль минувшего года получил от главы ООО «Арт-Инвест» незаконное вознаграждение на сумму около 2,5 млн руб. за помощь с открытием фотостудий компании в роддомах Самары и беспрепятственную их работу.

Георгий Портнов