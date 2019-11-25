В Ульяновской области спасли рыбаков, оказавшихся на оторвавшейся льдине

В понедельник около 12:10 (MSK+1) в ГУ МЧС по Ульяновской области поступил сигнал о том, что на реке Большой Черемшан Мелекесского района (около села Бирля) оторвалась от берега льдина с рыбаками. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Льдина отошла от берега на расстояние около 30 м и далее не двигалась. Как сообщает ГУ МЧС по региону, к 15:40 (MSK+1) все рыбаки – 64 человека – «спасены, пострадавших или погибших нет». Рыбаков вывозили со льдины на судне на воздушной подушке «Хивус» в несколько заходов. Всего в спасении рыбаков участвовали 32 человека, использовано 12 единиц техники. В пресс-службе ГУ МЧС сообщают, что более половины рыбаков – жители Самарской области.

Сергей Титов, Ульяновск