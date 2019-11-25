СМИ: европейские банки вывели из своих холдинговых компаний в США активы на $280 млрд

По данным Financial Times, четыре ведущих европейских банка — швейцарские UBS и Credit Suisse, британский Barclays и немецкий Deutsche Bank за последние три года вывели из своих американских холдинговых компаний около $280 млрд на фоне ужесточения регулирования со стороны властей США.

Сообщается, что с 2016 года работающие в США крупные иностранные банки должны были перевести существенную часть своих операций в стране под управление «промежуточных холдинговых компаний» (IHC), которые должны иметь капитал, достаточный, чтобы выдерживать стресс-тесты регуляторов. Регуляторы считают, что такая система позволит минимизировать риски для финансовой системы США на случай нового финансового кризиса.

Как отмечает FT, за последние три года совокупный объем активов вышеперечисленных европейских банков в их американских IHC сократился на 34%, или на $280 млрд. При этом совокупный объем капитала в этих же IHC вырос на 12%. Кроме того, сообщается, что активы в прямых американских отделениях этих европейских банков за этот же период выросли. Издание объясняет это тем, что, в отличие от промежуточных холдинговых компаний, американские отделения зарубежных банков не подлежат такому строгому регулированию со стороны властей США.

Евгений Хвостик