ВЦИОМ: 58% россиян пользуются YouTube

По данным опроса ВЦИОМ, 58% россиян являются пользователями видеохостинга YouTube. Из них 25% респондентов пользуются сайтом почти каждый день, 19% — несколько раз в неделю, 8% — несколько раз в месяц, 7% — минимум один раз в полгода. 20% участников опроса не пользуются сервисом, но заходят в интернет. Еще 22% пользуются интернетом реже одного раза в полгода или не пользуются совсем.

Чаще всего YouTube пользуются мужчины (67%), а также молодежь (88% — в возрасте 18–24 лет, 90% — 25–34 лет). Из числа людей старше 60 лет видеохостинг используют 25%.

Как выяснили социологи, 30% респондентов предпочитают смотреть на YouTube музыкальные ролики, 23% — юмористические. Также россияне интересуются видео, связанными с семьей, домом и воспитанием детей (16%), спортом или фитнесом (14%), общественно-политической жизнью (14%), техникой и технологиями (13%), путешествиями (13%), образованием (12%), красотой и здоровьем (10%).

Опрос был проведен 30 октября 2019 года. В нем участвовали 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

В октябре агентство Brand Analytics составило рейтинг русскоязычных YouTube-каналов. Его лидером стал техноблогер Wylsacom, собравший более 6 млн реакций зрителей. Вторую строчку занял канал А-4, который публикует ролики с так называемыми челленджами и розыгрышами. Третьим стал блогер под ником Аид.

Подробности — в публикации “Ъ FM” «Популярность блогеров измерили лайками».