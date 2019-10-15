Популярность блогеров измерили лайками

Самыми популярными видеоблогерами стали те, кто снимает ролики про розыгрыши, гаджеты и компьютерные игры. Агентство Brand Analytics опубликовало рейтинг русскоязычных YouTube-каналов. Эксперты оценивали количество лайков и комментариев. На первом месте сентябрьского рейтинга оказался техноблогер Wylsacom. Он собрал больше 6 млн реакций зрителей. Вторую строчку занял канал А-4, который публикует ролики с так называемыми челленджами и розыгрышами. Третьим стал блогер под ником Аид. Он снимает процесс прохождения видеоигр. В десятке оказались украинский журналист Анатолий Шарий и политик Алексей Навальный. За месяц они собрали по 2 млн реакций. При этом Wylsacom и Навальный за два месяца поднялись в рейтинге на 20-30 позиций.

Популярность многих блогов очень сильно зависит от повестки дня, объясняет директор по маркетингу Brand Analytics Василий Черный: «Внешние обстоятельства довольно серьезно влияют на медиаполе. В данном случае Wylsacom постоянно присутствует в топ-20, у него все время появляется новый контент, поэтому он поднялся в рейтинге. Аналогичная ситуация и с Алексеем Навальным: мы помним бурное лето, сентябрьские выборы в Мосгордуму — вся эта тематика подняла оппозиционера на верхние строчки. То же самое можно сказать и об украинском журналисте Анатолии Шарии: последние три года он стабильно держится в “пятерке” и перемещается то выше, то ниже в зависимости от политической ситуации в стране. Если брать тех же летсплееров или блогеров, занимающихся форматом челленджей, то у них все стабильнее, там информационные поводы так сильно не влияют на их рейтинг».

Можно ли монетизировать вовлеченность аудитории? Сооснователь агентства видеоблогеров Z Александр Балковский говорит, что этот показатель повышает стоимость рекламы, но заработать на интеграциях могут не все участники списка: «Монетизировать конкретно данные показатели нельзя никак, но сам факт того, что обратная реакция аудитории такая высокая, максимально повышает спрос рекламодателей. Конечно, блогеры могут призывать пользователей к активным действиям, но к летсплейщикам, например, люди приходят не за объявлениями, а чтобы смотреть, как они играют.

У всех, кроме Wylsacom, из-за специфики контента канал в принципе сложно монетизировать.

Кто будет размещать рекламу в политических блогах у Анатолия Шария или Алексея Навального? Опять же специфика контента определяет доходы. Даже если блог популярный, многие его смотрят, в гайдлайнах рекламодателей обычно первым пунктом прописано “Никакой политики”».

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Wylsacom, который возглавил рейтинг, также называют самым богатым блогером российского YouTube. По неподтвержденным данным, за прошлый год он заработал 82 млн руб. Сам Wylsacom неоднократно заявлял, что не понимает, как составляются такие списки.

Илья Сизов