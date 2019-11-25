62% украинцев довольны первыми шагами Зеленского

Более половины (62%) украинцев позитивно оценивают первые шаги президента Владимира Зеленского и его команды. Такие данные приводятся в исследовании фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии (КМИС), сообщает «Интерфакс». Как выяснили социологи, 19% опрошенных полностью довольны деятельностью президента, 43% оценивают ее «в основном позитивно». Негативно оценили действия господина Зеленского 24% респондентов.

В частности, 75% участников опроса положительно расценили инициированные президентом Украины переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным (15% опрошенных были против этого). Также респонденты довольны решением об отводе войск от линии разграничения в Донбассе (59% — за, 26% — против), выводом из тени добычи янтаря (71% — за, 13% — против), диалогом с Польшей по проблемам исторических вопросов, обновлением состава избирательной комиссии.

Негативно были восприняты: введение рынка земли сельскохозяйственного назначения (24% поддержали, 58% — против), приватизация больших государственных предприятий (55% — за, 22% — против), легализация игорного бизнеса (38% — за, 49% — против)

Опрос проводился 4–19 ноября в 110 населенных пунктах Украины. Были собраны анкеты 2 041 респондентов, погрешность выборки не превышает 2,3%.

В ноябре Верховная рада Украины в первом чтении одобрила законопроект, разрешающий продажу (в том числе и иностранцам) сельскохозяйственных земель. Поддержала инициативу только фракция «Слуга народа». Все остальные фракции раскритиковали документ, назвав его угрозой национальному суверенитету.

Подробности земельной реформы на Украине читайте в публикации “Ъ”.