Кремль не заметил роста протестной активности в России

Российские власти не считают, что в стране в 2019 году увеличилась протестная активность, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как рассказали “Ъ” в Центре социально-трудовых прав (ЦСТП), с начала года в России прошло 1443 протеста, что стало рекордным показателем за последние несколько лет.

Господин Песков призвал дождаться от социологов каких-нибудь «сравнительных показателей». По его словам, в России «всегда присутствовала определенная, скажем так, общественная реакция на те или иные события». «Но она была всегда, это не ассоциируется только с этим годом. Поэтому интересны будут те цифры, которые социологи готовы предложить на наш суд»,— ответил представитель Кремля на вопрос “Ъ FM”.

По данным исследователей, в России каждый год проводятся от 1,2 тыс. до 1,5 тыс. протестов. В президентском Совете по правам человека рост протестной активности связывают с «официозным враньем» и подчеркивают, что «впервые в 2019 году столкнулись с цеховой солидарностью россиян».

Почему социологи готовы объявить 2019 год лидером по числу уличных акций в России, читайте в публикации “Ъ”.