Следы «Новичка» протянулись в Болгарию

Нервно-паралитическое вещество «Новичок» снова на страницах газет. На этот раз его нашли в Болгарии. Журналисты Bellingcat, The Insider и Der Spiegel выпустили расследование о восьми сотрудниках российской разведки, которые якобы провели спецоперацию в Болгарии. В 2015 году там было совершено два покушения на торговца оружием. Он впал в кому, но вскоре пошел на поправку. В деталях истории разбирался Иван Якунин.

Суть нового расследования сводится к следующему: незадолго до того, как бизнесмен Емельян Гебрев впал в кому из-за отравления, в Болгарию въехала группа россиян. Предположительно, они связаны с Главным управлением Генштаба России (ГРУ). Как утверждают журналисты, среди них был и генерал-майор Сергей Федотов — это оперативное имя одного из сотрудников спецслужбы, которых ранее подозревали в нападении на Скрипалей в Солсбери. Это совпадение и позволило предположить, что в таинственном отравлении болгарского торговца оружием есть российский след. Но историк спецслужб Борис Володарский не считает это достаточным аргументом: «ГРУ не участвует в спецоперациях. Оно в принципе не ориентировано на занятие такого рода вещами. Есть отделы Службы внешней разведки, которые этим занимаются. Есть управление “С”, в нем целых три отдела, которые организовывают спецоперации за рубежом. И вообще непонятно, почему на них никто не обращает внимания, их никто не вызывает. ГРУ — это военная разведка, их задача — получение военной информации — больше ничего».

Если действительно за этим покушением стоит российская разведка, то не ясны мотивы. Да, Гебрев продавал оружие Грузии во время войны с Россией в 2008-м. Потом, в 2014-м, якобы продавал его и Украине. Но, по его же признанию, объем его поставок в сравнении с другими был незначительным. Никаким тайным «Джокером» он не был. Хотя некие офицеры ГРУ могли заинтересоваться им и по другим причинам, рассуждает политолог Александр Сафонов: «Это, возможно, был некий частный коммерческий заказ, который, к сожалению, в силу определенного рода коррупционной составляющей в среде российских спецслужб мог быть выполнен отдельными лицами, напрямую не имеющими такого приказа от верховного руководства. Эта сфера достаточно запутанная, связанная с пересечением большого количества и коммерческих интересов, и интересов отдельных влиятельных лиц, опять же, напрямую не аффилированных с тем или иным государством».

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Это тоже версия. Вот только для следствия особой разницы нет, по крайней мере, пока. Болгарский генпрокурор Сотир Цацаров обратился за помощью в расследовании к британцам, которые, как известно, подозревают во всем Москву. Да и сам Емельян Гебрев в беседе с журналистами предположил, что у Кремля были причины его отравить: «Возможно, они хотели не только убить меня физически, но и мои фирмы — экономически. Это была хорошо спланированная атака.

Поездки Сергея Федотова действительно совпадают со временем, когда я был отравлен, но во всем должно разобраться следствие. Я допускаю, что за этим может стоять Россия, которая хочет уничтожить болгарскую военную промышленность».

Москва все обвинения отрицает. При этом создатели «Новичка» ранее в беседах с “Ъ FM” утверждали, что это смертоносный яд, от которого нет спасения. Но Гебрев выжил, причем дважды. Сергей Скрипаль, как утверждается, тоже идет на поправку. Может, никаким «Новичком» спецслужбы и не пользовались? Этот вопрос “Ъ FM” задал разработчику яда Владимиру Углеву: «Тут все зависит от того, как его вводили: с пищей, допустим, с жидкостью какой-то там, или, допустим, трубочку засунули в телефон. Все зависит от фантазии самого исполнителя. По Скрипалям было все ясно: намазали на ручку двери — поступили самым идиотским способом».

Газета The New York Times попыталась уложить все происходящее в контекст. По их версии, Москва ведет скоординированную кампанию по дестабилизации Европы: след в попытке госпереворота в Черногории, «Новичок» в Болгарии, «Новичок» в Солсбери. “Ъ FM” тогда попросил пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова прояснить ситуацию. А он назвал публикацию «криминальным чтивом».

Следствие по делу Емельяна Гебрева полагало, что яд добавили в салат или кофе бизнесмена во время обеда. Но он ответил, что не ест салат уже несколько лет, а кофемашиной пользовались все гости.