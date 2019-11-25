Музыка нас связала

Минувшим вечером в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии телеканала ABC The American Music Awards-2019. «Коммерсантъ Стиль» выбрал самые интересные бьюти-образы с красной дорожки

Кристина Агилера

Белый монохромный образ певицы дополнил естественный макияж. Визажист Этьен Ортега подобрал помаду в тон светло-коричневым теням. Акцент сделан разве что на брови, даже накладные ресницы не выглядят максимально естественно.

Холзи

Певица продемонстрировала макияж в акварельном стиле. На веках — хаотичные мазки кистью разных цветов теней, которые пересекаются с палитрой платья. Автором графичной укладки в азиатском стиле в виде накладного банта на макушке стал Мартие-Кристофер Харпер.

Сибли Скоулз

Образ телеведущей создавала команда из 8 человек. Перед выходом на красную дорожку ей обновили стрижку, украсили выбритые участки металлизированными узорами и сделали цвет волос лавандовым. В основе макияжа — двойные стрелки, пространство между которыми заполнил платиновый пигмент в тон платью.

Кэтрин Лэнгфорд

Юная актриса появилась на красной дорожке в образе в красной гамме. Макияж с акцентом на глаза создала Фиона Стайлс. На верхнем и нижнем веках без затемнения растушеван красно-розовый пигмент, который переходит и на скулы как дрейпинг. Волосы собраны в низкий гладкий хвост, вдоль лица пряди украшены золотистыми бусинами.

Селена Гомес

Образ Селены Гомес на фоне других гостей был наименее ярким. Нюдовый макияж с матовыми текстурами как и всегда сделал Ханг Ванго. Дополняет образ пышное каре.

Лиззо

Визажист Марко Монро дополнил образ певицы в оранжевом платье с рюшами монохромным макияжем в цветах заката. Волосы собраны в объемный высокий хвост в стиле 80-х. Другие не менее важные атрибуты образа — микро-сумка Valentino и длинные ногти, украшенные стразами.

Дуа Липа

Минималистичный образ представила певица Дуа Липа. Волосы уложены в гладкий высокий хвост, а в нюдовом макияже единственный акцент сделан на брови — они зачесаны наверх.

Сиара

Классический макияж для красной дорожки — смоки с эффектом кошачьего глаза — создала Йоланда Фредерик, использовав косметику от Пэт Макграт. Длинные волосы, а вернее парик, подготовил стилист Цезарь Рамирес.

Кеша

Versace total-look певица дополнила укладкой с эффектом мокрых волос и графичным макияжем глаз. Глаза подведены снизу и сверху и выведены в стрелку, вздернутую почти до кончиков бровей.

Тайра Бэнкс

Модель появилась на красной дорожке в бежевом костюме Don Morphy. Макияж полностью сделан в золотой гамме, но без излишнего блеска: золотой металлик на веках, на губах и зоне декольте.

Хайди Клум

Сине-серебряные смоки в цвета платья стали основной образа модели. Визажист Сабрина Бедрани использовала пушистые накладные ресницы и светло-розовую помаду. Завершает образ прическа «мальвинка».