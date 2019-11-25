Строительство отделения Воткинской больницы и детской поликлиники в Можге оценили в 1,25 млрд рублей

Сметная стоимость строительства амбулаторного отделения Воткинской районной больницы и детской поликлиники Можгинской районной больницы составляет 850 млн руб. и 408 млн руб. соответственно. Об этом сообщает пресс-служба госсовета Удмуртии со ссылкой на зампреда правительства региона Анастасию Муталенко, которая выступила на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

«В этом году из регионального бюджета была выделена беспрецедентная сумма — 3 млрд руб. на ремонт объектов социальной сферы. Однако в вопросах капитального строительства регион нуждается в привлечении федеральных средств»,— отметила госпожа Муталенко. Она добавила, амбулаторное отделение Воткинской больницы расположено в ветхом здании 1906 года постройки. Проект новой поликлиники разработан и находится на рассмотрении Минздраве РФ. По итогам обсуждения сенаторы одобрили предложения Удмуртии.