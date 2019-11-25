Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин сложил полномочия

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин снял с себя полномочия руководителя. Об этом сообщает официальный сайт спортивной организации.

Функционер снял с себя полномочия президента и члена президиума федерации в связи с временным отстранением, наложенным на него 21 ноября независимым дисциплинарным органом Athletics Integrity Unit в связи с расследованием по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Обязанности руководителя федерации будет исполнять первый вице-президент Юлия Тарасенко.

Дмитрий Шляхтин также занимает пост министра спорта Самарской области.

Андрей Сазонов