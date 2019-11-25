Ростовская область обогнала другие регионы по количеству выданных паспортов РФ иностранцам

В 2019 году значительно большая часть иностранцев, получивших гражданство РФ, сделали это в Ростовской области (71 тыс. человек), об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные МВД. Для сравнения, второй по выдаче паспортов РФ иностранцам стала Московская область — там гражданство получили около 18 тыс. человек, далее идут Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область (по 10 тыс.).

В январе—сентябре российское гражданство получили 285 тыс. человек, что на 48% больше, чем в тот же период год назад (192 тыс. человек). Отмечается, что большая часть обладателей новых паспортов РФ — украинцы (146 тыс. человек), преимущественно жители ДНР и ЛНР, для которых весной упростили правила получения российского документа. Также российские паспорта довольно часто получали приехавшие из Казахстана (35 тыс. человек), Таджикистана (30 тыс.), Армении (17 тыс.), Узбекистана (14 тыс.), Молдавии (11,5 тыс.). Эксперты отмечают, что за счет притока новых граждан в России могут сгладить демографический провал.

Кристина Федичкина