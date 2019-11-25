В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора

Правительство одобрило повышение утильсбора на автомобили в 2020 году, соответствующее постановление 15 ноября подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, узнал “Ъ”. С января 2020-го автомобили подорожают из-за традиционного обновления модельного ряда и других объективных факторов, но повышение утильсбора окажет дополнительный эффект на рост цен.

Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%). Утильсбор на самый массовый сегмент автомобилей (двигатель 1–2 л) увеличится почти на 112,4%.

Подробности — в публикации “Ъ” «Мастера машинного удвоения».