Арбитраж рассмотрит иск «Терра Нова» к Seven Suns на 1 млрд рублей за участок на намыве

В понедельник, 25 ноября, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти рассмотрит иск АО «Терра Нова» к компаниям ООО «Севен Санс Девелопмент СПб Северо–Запад», ООО «Севен Санс Девелопмент Санкт–Петербург» и «Севен Санс Девелопмент». Дело касается задолженности за купленные в 2018 году участки площадью 6 га на намывных территориях Васильевского острова. Сумма исковых требований составляет более 1 млрд рублей.

Напомним, что в июне этого года создатель намыва уже требовал со строительной компании через суд в общей сложности более 140 млн руб., подав к Seven Suns два иска. Первый из них суд принимать отказался, и истец обжаловал это решение в апелляционной инстанции.