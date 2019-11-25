Южная Корея обвинила КНДР в нарушении военного соглашения

КНДР провела артиллерийские стрельбы на пограничном острове в Желтом море, нарушив тем самым заключенное с Южной Кореей военное соглашение, заявило южнокорейское Минобороны. Речь идет о соглашении, подписанном в сентябре 2018 года на третьем саммите президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Соглашение, в частности, подразумевало прекращение всех враждебных действий сторон друг против друга.

О проведенных Северной Кореей учениях сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи; по его данным, приказ о стрельбах отдал Ким Чен Ын. Детали учений — об их успешности и типе использованного оружия — не приводятся.

«Артиллерийские учения, о которых упомянула Северная Корея, нарушают военное соглашение от 19 сентября, с которым согласились власти двух стран… Мы призываем КНДР немедленно прекратить в приграничных районах все военные действия, которые грозят усилить военную напряженность, и полностью соблюдать соглашение»,— заявила на брифинге представительница Минобороны Южной Кореи Чой Хён Су (цитата по «Рёнхап»).

В ноябре в Южной Корее разгорелся скандал, угрожающий и без того непрочным позициям президента Мун Чжэ Ина. Он оказался под огнем критики после того, как руководство страны впервые в истории отказалось предоставить убежище двум рыбакам из Северной Кореи.

Подробности — в публикации “Ъ” «Мун Чжэ Ина ставят перед убийственным выбором».