Мун Чжэ Ина ставят перед убийственным выбором

В Южной Корее разгорается скандал, угрожающий и без того непрочным позициям президента Мун Чжэ Ина. Он оказался под огнем критики после того, как руководство страны впервые в истории отказалось предоставить убежище двум рыбакам из Северной Кореи. До этого перебежчики перебили команду рыболовецкой шхуны, однако, по мнению оппозиции, передав убийц Пхеньяну, власти непростительно потакают северокорейскому диктатору. Усиливая давление на президента, сделавшего ставку на нормализацию отношений с Севером, оппозиция требует возвращения к прежней политике сдерживания КНДР.

Рыбаков-убийц не встретили как героев

Передача властям КНДР двух северокорейских рыбаков, оказавшихся в территориальных водах Южной Кореи и задержанных береговой охраной 2 ноября, состоялась в конце прошлой недели в демилитаризованной зоне, в приграничном населенном пункте Пханмунджом (именно там в 1953 году был подписан исторический договор об окончании Корейской войны). Хотя ежегодно в Южной Корее оказываются сотни перебежчиков, после окончания Корейской войны это был первый случай, когда Сеул в качестве жеста доброй воли выдал беглецов Пхеньяну (между двумя государствами нет соглашения об экстрадиции). Северокорейским властям также была возвращена 15-метровая шхуна, на борту которой и произошла трагедия. Ее подробности изложены в докладе Национального агентства разведки Республики Корея.

Как следует из показаний депортированных рыбаков, 15 августа шхуна с 19 членами экипажа, занимающаяся добычей кальмаров, вышла в море из северокорейского порта Кимчхэк и вела промысел вплоть до конца октября. В один из дней на ее борту произошло побоище, после которого из почти двух десятков членов экипажа в живых остались трое.

Согласно показаниям задержанных, они регулярно подвергались жестокому обращению со стороны капитана и решили ему отомстить. Ночью, когда другие рыбаки спали, три человека, вооружившись топором и молотками, вначале расправились со своим обидчиком, а затем, чтобы у преступления не осталось свидетелей, забили 15 остальных членов команды. Сбросив тела в море, преступники вернулись в Кимчхэк, где один из них сошел на берег и был задержан. Двое других сумели уйти в море и в начале ноября вошли в территориальные воды соседнего государства, где их и задержали южнокорейские пограничники.

Обосновывая решение об экстрадиции, министр по делам национального объединения Южной Кореи Ким Ён Чхоль пояснил, что задержанным было отказано в политическом убежище, поскольку это банальные убийцы, а не люди, пострадавшие за свои политические убеждения.

Однако такое решение вызвало бурю негодования со стороны правозащитников и депутатов из ведущей оппозиционной партии «Свободная Корея». Во-первых, оппозиция не верит официальной версии событий. Во-вторых, она утверждает, что, передав беглецов властям КНДР, где отсутствует независимое правосудие, южнокорейские власти обрекли обвиняемых на расправу без суда и следствия. В-третьих, возникла правовая коллизия: конституция Южной Кореи не признает КНДР как государство, считая, что ее жители юридически являются гражданами Южной Кореи. И если неукоснительно следовать букве закона, судить рыбаков нужно было бы в Сеуле.

Однако власти Южной Кореи настаивают на правомерности своих действий. «Что касается вопроса о северокорейском гражданстве, то есть разрыв между официальными правилами и реальностью. Реальность такова, что де-факто юрисдикция КНДР признана»,— пояснил министр по делам национального объединения Ким Ён Чхоль. Он дал понять, что Сеул настроен продолжать диалог с КНДР и не желает обострения.

Призрак нового кризиса

Скандал с северокорейскими рыбаками еще больше накалил ситуацию в Южной Корее. Находящиеся в оппозиции консерваторы сделали вопрос об отношениях с КНДР главным рычагом давления на президента, обвиняя его в соглашательской политике по отношению к Северу. В самом центре Сеула, у здания городской администрации развернут огромный транспарант с портретом экс-президента Пак Кын Хе. «Долой Мун Чжэ Ина, который не заинтересован в денуклеаризации Северной Кореи и сотрудничает со зловещим диктатором Ким Чен Ыном, вынашивающим планы завоевания Южной Кореи»,— призывает Фонд спасения Кореи.

После прихода к власти в мае 2017 года Мун Чжэ Ин, сделавший ставку на нормализацию отношений с КНДР и уже трижды встречавшийся с ее лидером Ким Чен Ыном, оказался в сложной ситуации. С мая этого года руководство Северной Кореи, демонстрирующее все большее разочарование провалом февральской встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом в Ханое, провело уже 12 ракетных испытаний.

Только в прошлом месяце их было два: 2 октября Пхеньян испытал баллистическую ракету морского базирования «Пуккыксон-3», а спустя четыре недели провел успешное испытание сверхбольшой реактивной установки залпового огня. В Сеуле обратили особое внимание на то, что последнее испытание произошло в день похорон матери южнокорейского президента. Критики Мун Чжэ Ина расценили это как акт неуважения со стороны северокорейского лидера.

«После неудачной встречи лидеров США и КНДР в Ханое ситуация продолжает ухудшаться, и нас ждут не очень хорошие времена. Весьма вероятно, что уже в начале будущего года Ким Чен Ын обнародует свою новую стратегию, делающую ставку на развитие ракетно-ядерного потенциала КНДР. После этого окно возможностей для диалога будет закрыто»,— заявил “Ъ” бывший глава южнокорейской делегации на шестисторонних переговорах по денуклеаризации Корейского полуострова Ви Сун Лак.

«Отношения между двумя Кореями находятся не в лучшем состоянии»,— был вынужден признать и начальник Управления национальной безопасности (УНБ) при президенте Чон Ый Ен. Впрочем, один из ведущих южнокорейских силовиков призвал депутатов от оппозиции излишне не драматизировать ситуацию. «Северокорейские ракетные технологии не представляют большой угрозы безопасности Южной Кореи, поскольку наши системы ПВО значительно опережают их возможности как по количеству, так и качеству. Я не могу раскрыть вам все детали принимаемых мер, но хочу заверить, что мы намерены использовать новые системы вооружений, способные противостоять новым угрозам в области безопасности»,— попытался унять страсти глава УНБ.

После этого заявления депутаты от оппозиции обвинили ближайшего соратника президента Мун Чжэ Ина в том, что своими рассуждениями о неспособности Северной Кореи противостоять Югу он вводит парламент и общество в заблуждение. «Чон Ый Ен больше не имеет права возглавлять Управление национальной безопасности и должен немедленно уйти в отставку»,— заявил лидер парламентской фракции «Свободной Кореи» На Кйон Вон. По его словам, оценки потенциала КНДР, которые дает глава УНБ, противоречат высказываниям руководителей других силовых структур — министра национальной обороны Чон Кён Ду и директора Национальной службы разведки Со Хуна.

«Наше правительство находится в трудном положении. Северная Корея хочет получить гарантии безопасности со стороны США, но президент Трамп не предоставляет таких гарантий и проводит политику санкций, против которых выступает южнокорейская сторона. Между тем в Пхеньяне пытаются возложить ответственность на Сеул»,— пояснил “Ъ” новую коллизию специальный советник южнокорейского президента Чун Ин Мун. Высокопоставленный собеседник согласился с мнением других опрошенных “Ъ” политиков, дипломатов и экспертов, в один голос заявляющих о реальности новой эскалации на Корейском полуострове. «И ответственность за это несут все стороны»,— резюмировал Чун Ин Мун.

Сергей Строкань, Сеул—Москва