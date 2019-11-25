Двух россиян спасли с перевернувшейся лодки в Южной Корее

Береговая охрана Южной Кореи спасла двух россиян, которые перевернулись на рыбацкой лодке. Их доставили вертолетом в больницу. Погиб один гражданин Южной Кореи. Идут поиски еще двух рыбаков, передает «Рёнхап».

Все они занимались сбором морской капусты в водах Желтого моря. Лодка перевернулась в акватории порта Кунсан в 270 км от Сеула. Двух россиян и тело гражданина Южной Кореи, которое было привязано к лодке, обнаружили спустя несколько часов после происшествия. Россияне рассказали, что привязали утонувшего, чтобы его не унесло волнами.