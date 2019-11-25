Шесть новосибирцев вошли в генсовет «Единой России»

В генеральный совет партии «Единая Россия» впервые попали шесть новосибирцев. «Также впервые представители Новосибирской области вошли в президиум генерального совета, я и Александр Александрович Карелин,— сказал депутат Госдумы Виктор Игнатов.— На мой взгляд, состоящий из 35 человек президиум партии — самый главный оперативный орган "Единой России". Представительство нашего региона говорит о значимости предстоящих электоральных циклов в области для партии в целом». Он отметил, что включение представителей региона в руководящие органы партии «подразумевает сложность предстоящих выборов».

По данным пресс-службы регионального отделения «Единой России», также в состав генсовета включены губернатор Новосибирской области Андрей Травников, заместитель секретаря новосибирского реготделения партии Татьяна Есипова, региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» Александр Борматов и руководитель новосибирского реготделения организации «Воспитатели России» Татьяна Бурдина.

Оксана Павлова