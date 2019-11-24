Рафаэль Надаль порвал кленовый лист

Победителем Davis Cup Finals, реформированной решающей стадии Кубка Дэвиса, проходившей в Мадриде, стала сборная Испании, которая в финале обыграла команду Канады со счетом 2:0. Основной вклад в победу хозяев турнира внес лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль, который в течение недели принес своей сборной восемь очков: пять в одиночных встречах и три — в парных. Свою работу в зале Caja Magica завершает корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.

Перед началом финала Канада—Испания состоялась пресс-конференция президента Международной федерации тенниса (ITF) американца Дэвида Хаггерти, переизбранного на второй четырехлетний срок два месяца назад, а также Жерара Пике — футболиста «Барселоны» и руководителя инвестиционной компании Kosmos, которая занималась организацией Davis Cup Finals. Разумеется, не обошлось без вопросов о расписании турнира, порой вынуждавшего теннисистов выяснять отношения до 4 часов утра, некоторых пунктах его регламента и посещаемости. Ведь на матчах, которые проводились не на центральном корте, а на двух других, болельщиков зачастую явно не хватало.

Ответы на эти вопросы были получены довольно расплывчатые, как обычно и бывает на подобных теннисных мероприятиях. Жерар Пике заявил, что на посещаемости отразился фактор новизны нынешнего формата Кубка Дэвиса, и на будущий год она возрастет. Проблему позднего окончания вечерних матчей он рассчитывает решить с помощью сооружения четвертого корта. Что касается нескольких пунктов регламента, нуждающихся в совершенствовании (в частности, присуждения одной из команд победы со счетом 6:0, 6:0 при отказе другой команды от участия в парной встрече), то Пике не отрицал, что данная тема тоже стоит на повестке дня и пообещал ее решить.

Кроме того, на пресс-конференции зашла речь о возможном объединении Кубка Дэвиса с ATP Cup — новым командным турниром Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и проведении такого состязания в сентябре после US Open. Данную идею в Мадриде на днях высказывали Рафаэль Надаль и Новак Джокович. По словам Жерара Пике, до сих пор обсуждать эту тему было трудно, но он рассчитывает, что после смены руководства ATP (пост председателя этой организации, на котором находился британец Крис Кермоуд, в январе займет итальянец Андреа Гауденци), переговоры возобновятся. «Надеюсь, что в течение нескольких месяцев мы сумеем рассказать на эту тему что-то новое»,— сказал он.

Сам финал начался с почти часовым опозданием, поскольку в качестве церемонии закрытия турнира зрителям было предложено выступление певицы Шакиры. У испанцев матч открывал Роберто Баутиста, который после вторничного поражения от Андрея Рублева был вынужден на несколько дней покинуть расположение своей команды из-за смерти отца. Канадцы, в свою очередь, вместо Вашека Поспишила выставили талантливого, но еще совсем молодого 19-летнего Феликса Оже-Альяссима, 21-го номера мировой классификации. Но тот более опытному сопернику уступил — 6:7 (3:6), 3:6.

Следом на заполненную под завязку главную арену Caja Magica, вмещающую более 12 тыс., вышли Рафаэль Надаль и Денис Шаповалов. Лидер мирового рейтинга на этой неделе взял на себя повышенные обязательства. Прилетев в Мадрид из Лондона сразу после завершения своего выступления на итоговом турнире ATP, он на пути в финал провел четыре одиночных и три парные встречи, причем во всех взял верх. В связи с такой нагрузкой Надаль даже попросил сократить время пресс-конференции, состоявшейся в субботу после тяжелой победы испанцев над сборной Великобритании со счетом 2:1. 19-кратный победитель турниров Большого шлема, которого на родине боготворят, заявил, что в ночь с пятницы на субботу после победы в четвертьфинале над Аргентиной вернулся в отель в 4:24 и предпочел бы скорее отправиться отдыхать. Но все это не помешало Надалю обыграть Шаповалова — 6:3, 7:6.

Став первым победителем обновленного розыгрыша Кубка Дэвиса, сборная Испании в общей сложности завоевала исторический трофей уже в шестой раз (2000, 2004, 2008, 2009, 2011, 2019). За эту победу по новым правилам испанская национальная федерация получит $1,25 млн, а игроки, входившие в команду, поделят между собой $3,2 млн. Канадским теннисистам досталось $2 млн, а их федерации — $850 тыс.

Евгений Федяков