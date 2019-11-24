На выборах президента Румынии лидирует действующий глава государства Йоханнис

Действующий президент Румынии, кандидат от «Национал-либеральной партии» Клаус Йоханнис побеждает во втором туре выборов главы государства, по данным экзитпола Румынского института оценки и планирования. Господин Йоханнис набрал 66,5% голосов, а его соперница, бывший премьер Виорика Данчилэ — 33,5%. Она выступает от «Социал-демократической партии».

«Я получаю эту победу с радостью, с благодарностью, со скромностью и уверенностью в Румынии,— прокомментировал информацию экситпола господин Йоханнис (цитата по Agerpres).— Обещаю, что буду президентом для всех румын — кто голосовал за меня, кто голосовал не за меня, кто вообще не участвовал в голосовании в надежде, что они будут голосовать в следующий раз».

В голосовании приняли участие 49,7% избирателей, по данным Центрального избирательного бюро Румынии. В первом туре действующий президент набрал 37,8% голосов, а Виорика Данчилэ — 33,5%.