Умерла бывший ректор и президент СПбГУ Людмила Вербицкая

В Санкт-Петербурге умерла бывший ректор, президент и почетный профессор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Людмила Вербицкая, сообщили в вузе. Людмила Вербицкая стала первой женщиной — ректором СПбГУ. Ей было 83 года, она умерла после продолжительной болезни.

«Мы подтверждаем эту информацию. Людмила Алексеевна ушла из жизни»,— сказал представитель университета «РИА Новости». «Ее можно назвать главным русистом планеты, она возглавляла Международную ассоциацию преподавателей русского языка и литературы»,— сказал агентству президент Российской академии образования Юрий Зинченко.

Людмила Алексеевна Вербицкая родилась в Ленинграде в 1936 году. В 1958 году окончила Ленинградский государственный университет по специальности «Русский язык и литература». В 1965 году защитила кандидатскую диссертацию, в 1977 году — докторскую. С 1993 по 2008 годы была ректором СПбГУ, с 2008 году — президентом вуза. В 2010 году она возглавила филологический факультет, в 2011 году стала почетным профессором СПбГУ. В октябре 2013 года госпожа Вербицкая была избрана президентом Российской академии образования, в 2018 году стала лауреатом премии президента России.

Людмила Вербицкая является автором около 300 научных и учебных работ в области русского и общего языкознания, фонетики, фонологии и методики преподавания.