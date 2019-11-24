Максим Едрышов возглавил Федерацию автовладельцев России

Новым руководителем Федерации автовладельцев России (ФАР) стал екатеринбуржец Максим Едрышов. Выборы состоялись по инициативе бывшего руководителя ассоциации Сергея Канаева. Кандидатуру господина Едрышова поддержали большинство членов координационного совета.

«Хочется выразить слова благодарности членам координационного совета ФАР и Сергею Канаеву лично за доверие и за то, что в меня поверили. В ФАР я с 2012 года и все это время был представителем в Свердловской области. Уверен, за это время мы сделали немало полезного для уральских автовладельцев. Сейчас, новый этап в жизни и новые возможности продолжать отстаивать интересы водителей на новом уровне»,— написал у себя на странице в facebook Максим Едрышов.