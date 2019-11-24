Детский омбудсмен Украины госпитализирован в результате ДТП под Киевом

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба пострадал в результате ДТП, сообщил в Facebook заместитель внутренних дел страны Антон Геращенко. Господин Кулеба и еще трое участников аварии госпитализированы в тяжелом состоянии.

Авария произошла в поселке Киево-Святошинського района Киевской области. По словам замминистра, в автомобиль Toyota, за рулем которого находился омбудсмен, врезался микроавтобус Volkswagen.

Как сообщило «РИА Новости» со ссылкой на украинское издание «Зеркало недели», омбудсмен находится в реанимации. Вместе с ним в машине находились два его сына. Старший сын находится также в реанимации.

Николай Кулеба занимал должность уполномоченного президента Украины по правам ребенка с 18 декабря 2014 года по 19 мая 2019 года. Действующий президент страны Владимир Зеленский 1 июня вновь назначил господина Кулебу на эту должность.