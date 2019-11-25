Авторам устроили концерт

Организатор концертов из Екатеринбурга «Легенда Промоушн» пытается оспорить необходимость выплат Российскому авторскому обществу (РАО). Компания утверждает, что введенная в 2017 году схема работы РАО в регионах — через агентов вместо собственных филиалов — вводит плательщиков в заблуждение. Отсутствие филиалов потенциально может ставить под вопрос статус РАО как общероссийской организации, но не легальность выдаваемых ею доверенностей на сбор средств, полагают юристы.

В картотеке Арбитражного суда зарегистрированы два иска РАО к екатеринбургскому ООО «Легенда Промоушн» — на 177,7 тыс. руб. и 1,4 млн руб. Первый из них удовлетворен Судом по интеллектуальным правам 22 октября, второй будет рассмотрен Арбитражным судом Свердловской области 18 декабря. Как следует из материалов дела, «Легенда Промоушн» не исполнила обязательства по договорам с тюменским представительством РАО о предоставлении прав на публичное исполнение музыкальных произведений для концертов музыканта J. Seven в Кургане и «Хора Турецкого» в Кургане и Нижневартовске в 2018 году.

РАО собирает отчисления в пользу авторов с организаторов концертов на основе аккредитации Минкульта. Как следует из документов на сайте РАО, для большинства видов концертов, за исключением симфонических и камерных произведений крупной формы, ставка составляет 5% выручки от продажи билетов. Согласно отчету за 2018 год, всего РАО собрало 5,1 млрд руб., из которых за публичное исполнение произведений — 3,3 млрд руб.

«Легенда Промоушн» пытается оспорить требования. Как заявила “Ъ” юрист компании, «Легенда Промоушн» решила расторгнуть договоры в одностороннем порядке, не получив от РАО ответа на запрос предоставить копии документов, подтверждающих законность полномочий представителя общества в Уральском федеральном округе.

В 2017 году в устав РАО были внесены изменения, предполагающие ликвидацию филиалов и представительств общества по всей стране, указывают в «Легенде Промоушн». Это произошло после смены руководства РАО. О реформе системы региональных представительств на конференции общества 28 апреля 2017 года объявил новый гендиректор Максим Дмитриев. Однако на сайте РАО не упоминается тот факт, что теперь представителями общества в регионах являются частные предприниматели, утверждает «Легенда Промоушн». В компании уверены, что РАО вводит пользователей прав в заблуждение по поводу схемы своей работы, при этом в договоре принимает участие третье лицо, имеющее возможность использовать не только имя, но и печать и реквизиты РАО.

«Заявление "Легенды Промоушн" о неправомерном заключении договора представителем РАО не имеет под собой правовых оснований»,— возражают в пресс-службе РАО. Представитель общества подчеркнул, что оно «вправе передавать полномочия на заключение договоров агентам, которые действуют строго в пределах полномочий, указанных в доверенности, при этом такие договоры считаются заключенными от лица РАО». Суд по интеллектуальным правам фактически уже подтвердил законность этой практики, отмечают в РАО.

«Легенда Промоушн» затрагивает «любопытный, но не имеющий отношения к делу вопрос — может ли РАО считаться общероссийской организацией, если не имеет филиалов в половине субъектов РФ, и насколько законно действовать в регионах не через филиалы, а через представителей-агентов», отмечает партнер юридической фирмы «Косенков и Суворов» Константин Суворов. При этом вряд ли суды смогут обнаружить поводы для запрета РАО делегировать право заключать договоры от своего имени не своим сотрудникам, а иным представителям, уверен юрист. Он поясняет, что, как следует из материалов дела, договор должен был исполняться ответчиком в пользу именно РАО, а не доверенного лица.

Анастасия Фролова